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Синоптик попередила про похолодання та дощі на Великдень

Новини » Надзвичайні події    26.04.2019 - 12:36
Синоптик попередила про похолодання та дощі на Великдень
Фото: погода в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Києві на Великдень також можливий дощ

Погода в Україні: на Великдень, 28 квітня, на заході України та у північних областях пройдуть короткочасні дощі, на заході очікується похолодання до +13 +18 градусів. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Так, за її словами, 27-28 квітня на заході України та у північних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Синоптик попередила про похолодання та дощі на Великдень

"На решті території України переважатиме суха погода, хіба в другій половині дня 28 квітня на Харківщині та Луганщині також ймовірні окремі дощі з грозами. Температура повітря втримається високою, вдень +20+26 градусів, лише у неділю у західній частині України похолодає до +13+18 градусів", - поінформувала Діденко.

Синоптик попередила про похолодання та дощі на Великдень

Синоптик зазначила, що у Києві 27 квітня очікується впродовж дня +20 +22 градуси, є ймовірність локального дощу.

"На Великдень у Києві вночі +9 +12 градусів, вдень +22 +24 градуси. Також можливий дощ. Тому, окрім великодніх кошиків, прихопіть із собою парасолю", - попередила вона.

Крім того, Діденко поінформувала, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, на сьогодні, 26 квітня 2019 року, радіаційний стан навколишнього середовища у Києві (на різних точках вимірювання) становить:

  • Багринова гора -13 мкР/год;
  • Жуляни - 10 мкР/год;
  • Гідропарк - 9 мкР/год, що не перевищує норму.

Як писало РБК-Україна, у ДСНС повідомили, що погода в Україні в найближчі дні, незважаючи на прогнозовані опади, сприятиме підвищеному рівню пожежної небезпеки.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на Великдень. Зокрема, в суботу та неділю у західних областях помірні, в Прикарпатті значні дощі, місцями грози, на півночі країни невеликий дощ.

Додамо, також повідомлялося, що погода в Україні в найближчі дні зробить різкий поворот у сторону тепла, але за прогнозами синоптиків, можливі ще невеликі похолодання і дощі.

До України повертаються дощі Синоптики розповіли, якою буде погода на Великдень
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