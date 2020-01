Нагородження "Греммі" 2020: українська піаністка отримала премію

Музична премія "Греммі" в номінації "Класична музика" дісталася українській піаністці Надії Шпаченко. Увечері 26 січня в Лос-Анджелесі в США відбулася 62-а церемонія нагороджень переможців престижного конкурсу і вручення статуеток від американської Національної академії мистецтва і науки звукозапису ( NARAS)

Уродженка України отримала нагороду в номінації "Кращий збірник класичної музики" з альбомом The Poetry Of Place, який записала разом із Джоеном Пірсом Мартіном, Ніком Террі та Корі Хіллз

Зазначимо, що дана номінація на "Греммі" стала для професорки музики в Каліфорнійському державному політехнічному університеті в Помоне вже третьою за рахунком. Піаністка претендувала на нагороду за свій дебютний альбом Woman at the New Piano (номінувався в аналогічній категорії).

Також Шпаченко на 62-ій церемонії нагородження "Греммі" була заявлена відразу в двох номінаціях - "Кращий збірник" і "Продюсер року в класичній музиці" за альбом The Poetry Of Places.

Надія Шпаченко прожила в Україні до 1991 року, потім на три роки поїхала до Ізраїлю, після чого - у Штати, куди вирушила, щоб отримати ступінь бакалавра класичної музики в Кембриджі.

Надія Шпаченко (фото: facebook.com/NShpachenko)

Вона почала навчатися грі на фортепіано, коли їй було всього 5 років. І вже до 13 років отримала визнання як піаністка і композитор, виступивши з симфонічним оркестром Харківської філармонії і посівши 2 місце у Всеукраїнському конкурсі юних композиторів.

На своїх концертах Шпаченко любить імпровізувати. Вона виконує твори не тільки за роялем, але грає також і на іграшкових фортепіано, клавесині й на перкусії. Її концерти супроводжуються декламацією, грою на синтезаторі, а також мультимедійними матеріалами.

Надія Шпаченко на сцені (відео: facebook.com/NShpachenko)