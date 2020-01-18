Українська спортсменка встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту

Фото: Ярослава Магучіх (facebook.com / UkrainianAthletics)

Українка Магучіх встановила світовий рекорд з результатом 2,01 м

Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд U20 зі стрибків у висоту у приміщенні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Федерації легкої атлетики України в Facebook.

Як повідомляється, українка Магучіх встановила світовий рекорд U20 у приміщенні з результатом 2,01 метри. Цей результат забезпечив спортсменці перемогу на змаганнях "Меморіал Дем'янюка" у Львові.

"Стрибалося дуже кльово. 2,01 - мій особистий рекорд у приміщеннях. Наступний старт у Коттбусі (29 січня). Змагатимемося і показуватимемо високі результати", - заявила Магучіх після перемоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка виступає в дисципліні стрибків у довжину, потрапила у світову номінацію Висхідна зірка за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Крім того, Магучіх вже була визнана кращою в Європі в цій же номінації, а тепер має шанс поборотися і за звання найкращої у світі серед молодих спортсменок. Суперницями української спортсменки стали бігунка Брітані Андерсон з Ямайки та бігунка на середні дистанції Лемлі Хаїлу з Ефіопії.