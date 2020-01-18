ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українська спортсменка встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту

Новини » Спорт     18.01.2020 - 20:59
Українська спортсменка встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту
Фото: Ярослава Магучіх (facebook.com / UkrainianAthletics)

Українка Магучіх встановила світовий рекорд з результатом 2,01 м

Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд U20 зі стрибків у висоту у приміщенні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Федерації легкої атлетики України в Facebook.

Як повідомляється, українка Магучіх встановила світовий рекорд U20 у приміщенні з результатом 2,01 метри. Цей результат забезпечив спортсменці перемогу на змаганнях "Меморіал Дем'янюка" у Львові.

"Стрибалося дуже кльово. 2,01 - мій особистий рекорд у приміщеннях. Наступний старт у Коттбусі (29 січня). Змагатимемося і показуватимемо високі результати", - заявила Магучіх після перемоги.

Українська спортсменка встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка виступає в дисципліні стрибків у довжину, потрапила у світову номінацію Висхідна зірка за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Крім того, Магучіх вже була визнана кращою в Європі в цій же номінації, а тепер має шанс поборотися і за звання найкращої у світі серед молодих спортсменок. Суперницями української спортсменки стали бігунка Брітані Андерсон з Ямайки та бігунка на середні дистанції Лемлі Хаїлу з Ефіопії.

НОК визначив найкращу українську спортсменку місяця Палатний закликав Кабмін переглянути позицію щодо фінансування спорту
Новини України спортлегкая атлетика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся