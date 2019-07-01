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Наїзд на дитину у Києві: мотоцикліста будуть судити (відео 18+)

STYLERЖиття    01.07.2019 - 21:22
Наїзд на дитину у Києві: мотоцикліста будуть судити (відео 18+)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Чоловік збив п'ятирічного хлопчика в Оболонському районі

У Києві судитимуть 39-річного чоловіка, який на мотоциклі збив п'ятирічну дитину. Інцидент стався ще 2 червня в Оболонському районі Києва на вулиці Північній, передає прес-служба прокуратури Києва.

Чоловік був за кермом мотоцикла марки "Lifan" і не мав при собі жодних документів на авто. Він порушив правила дорожнього руху та скоїв наїзд на малолітнього хлопчика.

Дитина 2014 року народження знаходилася біля краю дороги на велосипеді і не рухалася. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Відео: У Києві мотоцикліст наїхав на дитину (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

За результатами попереднього розслідування затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, особою яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Зараз місцева прокуратура направила обвинувальний акт відносно чоловіка у суд для розгляду.

Як раніше повідомлялося, в Одеській області загинуло четверо дітей, в той час, як їхні матері пили алкоголь у дворі.

А також розповідали про те, що у Києві з 9-го поверху випала дитина.

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