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Поки матері валялись п'яні: пожежа під Одесою забрала життя чотирьох дівчаток

STYLERПодії    01.07.2019 - 14:13
Поки матері валялись п'яні: пожежа під Одесою забрала життя чотирьох дівчаток
Пожежа під Одесою забрала життя чотирьох дітей (колаж: РБК-Україна)

Пожежа в Одеській області спалахнула вранці, а горе-матері вже були п'яні

При пожежі в селі Чорне Окнянського району Одеської області загинуло четверо маленьких дітей. Двом дівчаткам було близько двох років, а двом по року. Їх удома самих залишили дві горе-матері, подружки по пляшці. Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Сигнал про пожежу надійшов на лінію "101" 1 липня о 8:19. Рятувальникам вдалося повністю загасити пожежу, яка охопила 40 квадратних метрів приватного будинку.

Згодом на згарищі виявили тіла чотирьох маленьких дівчаток. Їх юні матері, які вже були п'яні о восьмій ранку, полишили дітей напризволяще і пішли продовжувати "вечірку" до сусіднього обійстя.

Експертиза вже встановила, що 19-тирічна і 23-річна жінки були у стані алкогольного сп'яніння.

Поки матері валялись п'яні: пожежа під Одесою забрала життя чотирьох дівчаток

Пожежа під Одесою забрала життя чотирьох дітей (фото: dumskaya.net)

"На даний час проводиться огляд місця події, допитуються свідки, батьки дітей. Вирішується питання щодо кваліфікації кримінального провадження", - прокоментував подію начальник Подільського ВП Микола Піщанський.

Як повідомлялося раніше, у Києві 29 червня в майстерному цеху на території управління спецмашин "Київміськбуду" почалася серйозна пожежа, яка забрала життя робітника.

Також ми писали про те, що нещодавно під Дніпром загорілася електричка на ходу, щоб врятуватися, люди вистрибували з вагонів.

Нагадаємо, нещодавно в зоні ООС сплахнула небувалої сили пожежа. Загоряння викликало ще більшу небезпеку тим, що почали детонувати нерозірвані снаряди, що залишилися з часу обстрілу міста окупантами.

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