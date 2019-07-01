Наезд на ребенка в Киеве: мотоциклиста будут судить (видео 18+)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мужчина сбил пятилетнего мальчика в Оболонском районе

В Киеве будут судить 39-летнего мужчину, который на мотоцикле сбил пятилетнего ребенка. Инцидент произошел еще 2 июня в Оболонском районе Киева на улице Северной, передает пресс-служба прокуратуры Киева.

Мужчина был за рулем мотоцикла марки "Lifan" и не имел при себе никаких документов на транспортное средство. Он нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на малолетнего мальчика.

Ребенок 2014 году рождения находился возле края дороги на велосипеде и не двигался. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Видео: В Киеве мотоциклист наехал на ребенка (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

По результатам предварительного расследования злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, лицом управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения).

Сейчас местная прокуратура направила обвинительный акт в отношении мужчины в суд для рассмотрения.

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