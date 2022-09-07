"Все дуже просто": Дорофєєва вперше розповіла, коли закрутила роман з Кацуріним
Співачка Надя Дорофєєва, яка розійшлася з чоловіком Володимиром Дантесом, вперше розповіла, як закрутила роман з тоді ще одруженим ресторатором Михайлом Кацуріним. Нагадаємо, що він був одружений на Дарині Кацуріній і вони виховували двох маленьких дітей.
Про нове кохання виконавиця розповіла в програмі "ЖВЛ".
Розставання з Дантесом
За словами Наді, розставання з Вовою було дуже важким і йшли вони до цього півроку.
"Ми поважаємо один одного, любимо. Ми розуміємо, що ми друзі", - розповіла про колишнього чоловіка зірка.
Вона зазначила, що їм дуже добре жилося разом, але "як жінка і чоловік це вже не працювало".
Під час війни пара заявила про розлучення і вже через місяць понеслися чутки про те, що Дорофєєва закрутила роман з Мішею Кацуріним, який тоді ще був у шлюбі.
Зазначимо, що дві сім'ї багаторазово проводили час разом, їздили часто на відпочинок, а Надя з Дашею Кацуріною були подругами. Після цього співачка вирішила зізнатися, що вона з Мішею, бо, за її словами, "люди багато додумували".
Роман з Кацуріним
Дорофєєва та Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Дорофєєва пояснила свій роман з Мішею просто.
"Ми закохалися в один одного. Все дуже просто", - сказала вона.
Відзначимо, що днями дизайнер Даша Кацуріна і Володимир Дантес офіційно підтвердили, що вони пара.
Відносини між ними почалися буквально через кілька місяців після розлучення - Даші з чоловіком Мішею, Дантеса - з дружиною Надею Дорофєєвої.
Раніше ми писали про те, як відреагував Дантес на роман колишньої дружини з Мішею Кацуріним.
Також читайте, як виглядала Даша Кацуріна до того, як стати модним дизайнером.