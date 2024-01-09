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Надя Дорофеева отреагировала на очередные слухи о своей беременности

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Надя Дорофеева отреагировала на очередные слухи о своей беременности, которые снова начали распространять СМИ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Надя Дорофеева прокомментировала свою "беременность"

Так, артистка запостила у себя в stories скриншот новости, в которой ей прогнозируют стать мамой уже в этом году.

"Друзья, здесь есть новости. Я снова буду беременна", - в шутку отметила Надя.

Надя Дорофеева отреагировала на слухи о беременности (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также она добавила эмодзи в виде лица, которое даже жмурится от смеха, намекая на то, что информация не соответствует действительности.

Отметим, это не первый раз, когда Дорофеевой приписывают беременность.

В октябре 2023 года скандальный блогер-сплетник Богдан Беспалов сообщил, что звезда в положении, сославшись на своих "котят".

Однако артистка впоследствии развеяла эти слухи, показав свой плоский живот.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Недавно Надя ошеломила удивительным подарком, который получила от ее фан-клуба.

Также она объяснила, почему не комментирует развод с Дантесом.

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Надя Дорофеевабеременностьзвезды шоу-бизнеса