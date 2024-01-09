UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Надя Дорофєєва відреагувала на чергові чутки про свою вагітність

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Надя Дорофєєва відреагувала на чергові чутки про свою вагітність, які знову почали поширювати ЗМІ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Надя Дорофєєва прокоментувала свою "вагітність"

Так, артистка запостила у себе в stories скріншот новини, в якій їй прогнозують стати мамою вже у цьому році.

"Друзі, тут є новини. Я знов буду вагітна", - жартома зазначила Надя.

Надя Дорофєєва відреагувала на чутки про вагітність (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також вона додала емодзі у вигляді обличчя, що аж мружить очі від сміху, натякаючи на те, що інформація не відповідає дійсності.

Зазначимо, це не вперше, коли Дорофєєвій приписують вагітність.

У жовтні 2023 року скандальний блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що зірка при надії, пославшись на своїх "кошенят".

Однак артистка згодом розвіяла ці чутки, показавши свій плоский живіт.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нещодавно Надя приголомшила дивним подарунком, який отримала від її фан-клубу.

Також вона пояснила, чому не коментує розлучення з Дантесом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Надя Дорофеєвабеременностьзвезды шоу-бизнеса