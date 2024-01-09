Українська співачка Надя Дорофєєва відреагувала на чергові чутки про свою вагітність, які знову почали поширювати ЗМІ.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Так, артистка запостила у себе в stories скріншот новини, в якій їй прогнозують стати мамою вже у цьому році.
"Друзі, тут є новини. Я знов буду вагітна", - жартома зазначила Надя.
Надя Дорофєєва відреагувала на чутки про вагітність (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Також вона додала емодзі у вигляді обличчя, що аж мружить очі від сміху, натякаючи на те, що інформація не відповідає дійсності.
Зазначимо, це не вперше, коли Дорофєєвій приписують вагітність.
У жовтні 2023 року скандальний блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що зірка при надії, пославшись на своїх "кошенят".
Однак артистка згодом розвіяла ці чутки, показавши свій плоский живіт.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Нещодавно Надя приголомшила дивним подарунком, який отримала від її фан-клубу.
Також вона пояснила, чому не коментує розлучення з Дантесом.