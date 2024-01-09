Надя Дорофєєва відреагувала на чергові чутки про свою вагітність

Надя Дорофєєва прокоментувала свою "вагітність"

Так, артистка запостила у себе в stories скріншот новини, в якій їй прогнозують стати мамою вже у цьому році.

"Друзі, тут є новини. Я знов буду вагітна", - жартома зазначила Надя.

Надя Дорофєєва відреагувала на чутки про вагітність (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також вона додала емодзі у вигляді обличчя, що аж мружить очі від сміху, натякаючи на те, що інформація не відповідає дійсності.

Зазначимо, це не вперше, коли Дорофєєвій приписують вагітність.

У жовтні 2023 року скандальний блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що зірка при надії, пославшись на своїх "кошенят".

Однак артистка згодом розвіяла ці чутки, показавши свій плоский живіт.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)