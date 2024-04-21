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Надя Дорофеева отмечает День рождения: самые мощные дуэты именинницы (видео)

Воскресенье 21 апреля 2024 15:25
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Надя Дорофеева отмечает День рождения: самые мощные дуэты именинницы (видео) Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Юлия Любченко

Надя Дорофеева - очень талантливая и современная артистка, имеющая в своей творческой деятельности немало успехов и сильных песен, в том числе и дуэтных.

РБК-Украина (проект Styler) по случаю Дня рождения певицы собрало мощные дуэты певицы с не менее популярными артистами.

Артем Пивоваров х DOROFEEVA - "Думы"

Песню "Думы" Пивоваров написал на основе стихотворения Тараса Шевченко, в рамках авторского проекта Артема "Твои стихи, мои ноты". Это один из самых сильных и содержательных дуэтов Нади, который помогает возрождению украинской культуры.

А вот клип снят в черно-белых цветах, где два современных и сильных голоса Украины, объединенные творчеством, музыкой и надеждой на светлое будущее.

MAX BARSKIH х DOROFEEVA - "Ритмы"

У песни "Ритмы" есть невероятный вайб, который может подарить отличное настроение и объединить людей в разных уголках страны. Как известно, этот трек родился не случайно, ведь Макс и Надя многие годы собирались создать нечто общее и особенное.

Клип на такой яркий трек был снят в Киеве под руководством Алана Бадоева, который как всегда создал нечто невероятное.

DOROFEEVA х Миша Кацурин - "Щоб не було"

Романтическую песню "Щоб не було" о своих новых отношениях Надя исполнила со своим нынешним мужем - Мишей Кацуриным. Это стало как бы объяснением их отношений, в тот период, когда на пару "нападала" определенная часть аудитории.

Клип довольно простой, но он показывает, какие действительно нежные чувства испытывают друг к другу Надя и Михаил, а текст усиливает эти проявления любви.

DOROFEEVA х LEBIGA - "А я все плакала"

Совершенно новый образ для себя примерила Дорофеева в клипе с Лебигой на песню "А я все плакала". Этот фит напоминает о том, что лучше диджитально обнимать друг друга и поддерживать, чем продолжать выбрасывать друг на друга обиду и злобу в соцсетях.

Раньше мы рассказывали, в каком образе Дорофеева встречает свои 34 года.

Также смотрите на весенний образ Нади Дорофеевой.

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Артем Пивоваров Надя Дорофеева Макс Барских Певцы
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