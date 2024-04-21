"Все только становится интереснее": Надя Дорофеева показала яркий и обольстительный лук
Надя Дорофеева по случаю своего Дня рождения решила поделиться не только мнениями, но и показать яркий лук.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост певицы.
В каком образе Дорофеева встретила свои 34
Надя решила подойти к своему личному празднику серьезно и продемонстрировала очень обольстительный лук красного цвета, состоящий из мини-юбки и короткого модного жакета, который демонстрирует фигуру девушки.
Стоит заметить, что в нем же артистка засветилась в клипе с Лебигой. А фото, вероятно, Надя берегла для Дня рождения, чтобы написать важные для себя слова.
"Наконец-то 34. В детстве я думала, что после 30 люди уже умирают, но смотри, после 30 все только становится интереснее. ты уже хорошо знаешь себя, ты начинаешь просматривать свои взгляды на жизнь, наконец-то понимаешь, что мысль окружения о тебе и все это - неважно", - пишет Дорофеева.
"Ты все еще как будто и хочешь быть "хорошей" для всех, но все же выбираешь себя - такую не идеальную, но настоящую. Наконец-то", - дополнила свой пост Надя.
Дорофеева показала яркие кадры в свой День рождения (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
В комментариях популярная артистка получила много поздравлений и комплиментов от коллег и ценителей ее творчества:
- "C Днем рождения"
- "Надь, есть доказательная база, что даже после 40 не умирают!! Обожаю тебя, моя Додоша! Увлекаюсь и чувствую, что все только у тебя начинается"
- "Никогда бы не сказала, что вам 34"
- "С Днем рождения, красавица"
- "Просто самая лучшая во всех смыслах, любим так, что не передать даже. С твоим днем"
- "С днем рождения Надя, ты с каждым годом становишься только красивее".
Раньше мы рассказывали, что Надя Дорофеева показала неприсущий для себя образ.
Также читайте, как Дорофеева произвела фурор в сети горячей фотосессией.