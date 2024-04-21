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"Все только становится интереснее": Надя Дорофеева показала яркий и обольстительный лук

Воскресенье 21 апреля 2024 13:15
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"Все только становится интереснее": Надя Дорофеева показала яркий и обольстительный лук Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Юлия Любченко

Надя Дорофеева по случаю своего Дня рождения решила поделиться не только мнениями, но и показать яркий лук.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост певицы.

В каком образе Дорофеева встретила свои 34

Надя решила подойти к своему личному празднику серьезно и продемонстрировала очень обольстительный лук красного цвета, состоящий из мини-юбки и короткого модного жакета, который демонстрирует фигуру девушки.

Стоит заметить, что в нем же артистка засветилась в клипе с Лебигой. А фото, вероятно, Надя берегла для Дня рождения, чтобы написать важные для себя слова.

"Наконец-то 34. В детстве я думала, что после 30 люди уже умирают, но смотри, после 30 все только становится интереснее. ты уже хорошо знаешь себя, ты начинаешь просматривать свои взгляды на жизнь, наконец-то понимаешь, что мысль окружения о тебе и все это - неважно", - пишет Дорофеева.

"Ты все еще как будто и хочешь быть "хорошей" для всех, но все же выбираешь себя - такую не идеальную, но настоящую. Наконец-то", - дополнила свой пост Надя.

&quot;Все только становится интереснее&quot;: Надя Дорофеева показала яркий и обольстительный лук&quot;Все только становится интереснее&quot;: Надя Дорофеева показала яркий и обольстительный лук

Дорофеева показала яркие кадры в свой День рождения (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях популярная артистка получила много поздравлений и комплиментов от коллег и ценителей ее творчества:

  • "C Днем рождения"
  • "Надь, есть доказательная база, что даже после 40 не умирают!! Обожаю тебя, моя Додоша! Увлекаюсь и чувствую, что все только у тебя начинается"
  • "Никогда бы не сказала, что вам 34"
  • "С Днем рождения, красавица"
  • "Просто самая лучшая во всех смыслах, любим так, что не передать даже. С твоим днем"
  • "С днем рождения Надя, ты с каждым годом становишься только красивее".

Раньше мы рассказывали, что Надя Дорофеева показала неприсущий для себя образ.

Также читайте, как Дорофеева произвела фурор в сети горячей фотосессией.

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