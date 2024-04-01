Надя Дорофеева показала неприсущий для себя весенний образ (фото)

Надя очень современная женщина, которая имеет свой стиль и вкус. Она любит стиль оверсайз, поскольку ее часто можно заметить в широких джинсах, брюках и больших свитшотах.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль певицы.

Надя Дорофеева показала не присущий для себя образ

Надя очень современная женщина, у которой есть собственный стиль и вкус. Она любит вещи оверсайз, поскольку ее часто можно заметить в широких джинсах, брюках и больших свитшотах.

Также артистка любит сочетать классический стиль с одеждой оверсайз, и стоит сказать, что это выглядит интересно. Но иногда девушка умеет удивить своими луками. Так, например, певица показала свою прогулку с подругами в весеннем и очень нежном стиле.

Дело в том, что Надя надела совсем необычное для себя нежно-розовое платье, которое даже не стала дополнять аксессуарами.

Надя Дорофеева прогулялась в нежном образе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Стоит сказать, что такой девчачий стиль очень подходит Дорофеевой и она в таком платье выглядит очень гармонично и утонченно, поскольку оно подчеркивает ее стройную фигуру и элегантность.

Заметим, что даже на сцене Надю очень редко можно увидеть в платьях или юбках, обычно это либо сценические костюмы, либо широкие брюки с топами. Возможно, это связано с комфортом, ведь далеко не каждая женщина предпочитает платья, каблуки и юбки.

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