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Экс-участница "Холостяка" рассекретила пол будущего ребенка

Воскресенье 07 января 2024 16:54
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Экс-участница "Холостяка" рассекретила пол будущего ребенка Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса, участница проекта "Холостяк-12" Виктория Варлей, которая на днях поделилась радостным известием о беременности, рассекретила пол своего будущего ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Виктория Варлей устроила гендер-пати

Так, 39-летняя знаменитость организовала вечеринку, чтобы узнать, кого она родит мужу - мальчика или девочку.

Пол ребенка актриса предложила угадать подружкам, и наконец раскрыла интригу.

Экс-участница &quot;Холостяка&quot; рассекретила пол будущего ребенка

Так, у Виктории и ее любимого, бизнесмена Павла, будет дочь.

"Так все же мальчик, или девочка. "Держите сынишек, у Варлей будет дочь. Именно это сказала моя подруга Романа, когда мы делали эти фотографии", - поделилась Варлей.

Реакция юзеров

Пользователи сети поздравили звезду "Холостяка" с такой новостью и пожелали здоровья будущей мамочке и ее первенцу.

Экс-участница &quot;Холостяка&quot; рассекретила пол будущего ребенка

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

  • Це чудова подія. Це щастя родити донечку
  • Яка ви неймовірна. Це просто відвал всього, здоров’я вам і принцесі
  • Вікторія дуже рада за вас, це таке щастя!
  • Хай ця маленька дівчинка має найщасливішу долю

Недавно мы рассказывали, что российский рэпер засветился с участницами "Холостяка" на Бали.

Также мы писали, что дочь Елены Кравец рассказала о ссоре с мамой, из-за которой обращалась к психологу.

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