Экс-участница "Холостяка" рассекретила пол будущего ребенка

Украинская актриса, участница проекта "Холостяк-12" Виктория Варлей, которая на днях поделилась радостным известием о беременности , рассекретила пол своего будущего ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Виктория Варлей устроила гендер-пати

Так, 39-летняя знаменитость организовала вечеринку, чтобы узнать, кого она родит мужу - мальчика или девочку.

Пол ребенка актриса предложила угадать подружкам, и наконец раскрыла интригу.

Так, у Виктории и ее любимого, бизнесмена Павла, будет дочь.

"Так все же мальчик, или девочка. "Держите сынишек, у Варлей будет дочь. Именно это сказала моя подруга Романа, когда мы делали эти фотографии", - поделилась Варлей.

Реакция юзеров

Пользователи сети поздравили звезду "Холостяка" с такой новостью и пожелали здоровья будущей мамочке и ее первенцу.

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)