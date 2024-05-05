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"Надежда есть": Елена Зеленская трогательными словами поздравила украинцев с Пасхой

Воскресенье 05 мая 2024 12:47
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"Надежда есть": Елена Зеленская трогательными словами поздравила украинцев с Пасхой Елена Зеленская (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская, как первая леди Украины, не отходит от традиций и поздравляет Украину с Пасхой после обращения Владимира Зеленского.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост жены президента.

Как Елена Зеленская поздравила украинцев с Пасхой

Сегодня Украина отмечает Пасху, праздник, который словно смывает все плохое и дает надежду и веру в то, что все будет хорошо и наш народ будет жить счастливой и свободной жизнью в своей стране.

Мы привыкли к тому, что в этот святой день мы получаем поздравления от президента и первой леди.

Так, Зеленская решила не отходить от традиций и написала для украинцев щемящие слова, в которых отметила, что у нас все еще есть надежда на правдивую победу, а Пасха - напоминание, что все в нашей жизни возможно.

"Среди наших непростых дней и тревожных ночей, испытаний и выбора, угроз и спасения этот день приходит как напоминание: даже невозможное возможно, надежда есть, жизнь и правда одержат свою справедливую победу. Свой Великий день", - пишет Елена.

"С Пасхой, Украина! С праздником всех, кто не оставляет надежду и делает невозможное для победы жизни и правды", - поздравляет Зеленская Украинцев.

Но следует сказать, что свое поздравление жена Зеленского в этом году не подкрепила никакими тематическими фотографиями с Владимиром, она просто дополнила свои искренние слова открыткой.

&quot;Надежда есть&quot;: Елена Зеленская трогательными словами поздравила украинцев с Пасхой

Открытка Зеленской в Instagram (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Ранее мы рассказывали, в каком наряде Елена Зеленская встретила герцогиню Эдинбургскую в Киеве.

Так читайте, что думают украинцы о праздновании Пасхи во время войны.

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Елена Зеленская Пасха
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