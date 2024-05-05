"Надежда есть": Елена Зеленская трогательными словами поздравила украинцев с Пасхой
Елена Зеленская, как первая леди Украины, не отходит от традиций и поздравляет Украину с Пасхой после обращения Владимира Зеленского.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост жены президента.
Как Елена Зеленская поздравила украинцев с Пасхой
Сегодня Украина отмечает Пасху, праздник, который словно смывает все плохое и дает надежду и веру в то, что все будет хорошо и наш народ будет жить счастливой и свободной жизнью в своей стране.
Мы привыкли к тому, что в этот святой день мы получаем поздравления от президента и первой леди.
Так, Зеленская решила не отходить от традиций и написала для украинцев щемящие слова, в которых отметила, что у нас все еще есть надежда на правдивую победу, а Пасха - напоминание, что все в нашей жизни возможно.
"Среди наших непростых дней и тревожных ночей, испытаний и выбора, угроз и спасения этот день приходит как напоминание: даже невозможное возможно, надежда есть, жизнь и правда одержат свою справедливую победу. Свой Великий день", - пишет Елена.
"С Пасхой, Украина! С праздником всех, кто не оставляет надежду и делает невозможное для победы жизни и правды", - поздравляет Зеленская Украинцев.
Но следует сказать, что свое поздравление жена Зеленского в этом году не подкрепила никакими тематическими фотографиями с Владимиром, она просто дополнила свои искренние слова открыткой.
Открытка Зеленской в Instagram (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Ранее мы рассказывали, в каком наряде Елена Зеленская встретила герцогиню Эдинбургскую в Киеве.
Так читайте, что думают украинцы о праздновании Пасхи во время войны.