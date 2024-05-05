Зеленский: украинцы стают на колени только в молитве, и никогда - перед захватчиками

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в Пасху. Глава государства подчеркнул, что граждане Украины не стают на колени, только для молитвы.

Зеленский обратился к украинским из Софийского собора в Киеве, где проходит выставка украинских художников.

"Это иконы на ящиках от боеприпасов. Пропитаны дымом нашей земли и духом нашего народа. Символы больших испытаний и большой силы, которая помогает нам их преодолевать. Каждая из этих икон - словно божественное проявление. Доказательство того, что небо с нами. Ответ на вопрос, почему украинцы выстояли", - отметил президент.

Как объяснил глава государства, на иконах написаны имена героев, отдавших жизнь за Украину и показавших, что "украинцы стают на колени только в молитве, и никогда - перед захватчиками и оккупантами".

"Молимся друг за друга. Когда все мы стали друг другу ближе, друг другу ближними. А бывший сосед, постоянно набивавшийся нам в братья, для нас далек на веки. Он нарушил все заповеди, захотел наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что сегодня украинцы объединяют в совместной молитве за бойцов, встречающих Пасху в окопах и на позициях.

"Сегодня наша молитва - за всех украинцев, которые ждут этого рассвета и непременно увидят его. Дождутся мира, правды и Бога, который вернется на выжженную землю. Всеянную шрамами в виде воронок и траншей. Вернется тишиной, спокойствием, цветами вместо мин на полях. Вернется детским смехом вместо рева воздушной тревоги. Свет, который вернется на всю нашу Господом данную землю, на все территории, чертями временно оккупированные. Бог вернется в Мариуполь. На терриконы и на побережье морей. Так всегда было. Так точно будет", - сказал он.