Украинцы высказались о праздновании Пасхи во время войны (видео)

В воскресенье, 5 мая, в Украине будут отмечать православную Пасху. Однако пока идет полномасштабная война, каждый раз возникает дилемма: уместно ли что-то праздновать и если так, как это сделать?

РБК-Украина (проект Styler) спросило украинцев о том, будут ли они праздновать Пасху в этом году и что именно планируют.

Пасха 2024: что сделать в канун праздника

Последний день Страстной недели - это Великая суббота. Ее считают днем скорби. Обычно в храмах всю ночь продолжаются службы.

Однако украинцам рекомендуют не посещать церкви ночью и соблюдать комендантский час. Поэтому в таком случае посетить богослужение можно утром или вечером, если вы хотите освятить пасхальную корзину.

Известно, что в Страстную пятницу нельзя готовиться к Пасхе и делать домашнюю работу. Все эти дела перенесите на субботу - сегодня можно готовить блюда, выпекать паски, красить яйца, убирать и т. д.

А еще не забывайте, что Пасха - это очень светлый праздник, поэтому в дни до и после него стоит просить прощения и вообще совершать хорошие поступки. И ни в коем случае не ссорьтесь ни с кем.

Среди запретов в Страстную субботу следующие:

откажитесь от термически обработанных продуктов и продолжайте соблюдать пост

запрещено употреблять спиртное, громко веселиться, кричать, петь

нельзя купаться, охотиться, ловить рыбу

нельзя ходить на кладбище в Великую субботу

трудные домашние дела запрещены

не ссорьтесь, не желайте никому зла и не отказывайте в помощи

Как украинцы будут праздновать Пасху

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