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У Запоріжжі ввели комендантську годину

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Запоріжжя, Четвер 24 лютого 2022 19:35
У Запоріжжі ввели комендантську годину Фото: у Запоріжжі ввели комендантську годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 24 лютого, в Запоріжжі ввели комендантську годину. Вона діятиме в регіоні з 22:00 до 06:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції Запорізької області в Telegram.

"На території Запоріжжя з 24 лютого 2022 року введено комендантську годину: з 22 години вечора до 6 години ранку", - йдеться в повідомленні.

Під час дії комендантської години заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.

Нагадаємо, раніше комендантську годину ввели в Черкаський, Харківський і Чернігівській областях.

Також комендантську годину оголошено в Києва і області.

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