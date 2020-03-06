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Процес глобального потепління в Україні йде швидше, ніж у світі

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 15:32
Процес глобального потепління в Україні йде швидше, ніж у світі
Фото: спека в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Європі зима була на 3,4 градуси теплішою за норму, в Україні - на 6,0 градусів

Глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як нагадали в обсерваторії, у цьому році в Києві метеорологічної зими не було. Середня температура за сезон склала 2,0 градусів тепла і перевищила кліматичну норму на 6,0 градусів.

У той же час, Служба змін клімату Коперника (C3S) повідомила, що в період між груднем 2019 року та лютим 2020 року температура в Європі на 3,4 градуси перевищувала середні температурні показники в період 1981-2010 років. Крім того, ця зима в Європі виявилася на 1,4 градуса теплішою, ніж зима 2015-2016 років, якій належав попередній температурний рекорд.

"Це підтверджує, що глобальне потепління в Україні, нажаль, йде швидше, ніж загалом у світі", - йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії.

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря в Києві протягом грудня 2019 року - січня 2020 року склала 2,0 градусів тепла, і всі три зимові місяці мали плюсові середньомісячні температури.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура лютого 2020 року у Києві становила 2,5 градусів, що на 6,7 градусів вище кліматичної норми.

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