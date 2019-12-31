Почне замітати снігом: які області України опиняться в зоні ризику

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні у перший день року очікується несприятлива

Погода в Україні у середу, 1 січня, очікується несприятливою у більшості областей країни. Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу, штормовий вітер і ожеледицю.

Погода на сході країни буде хмарно, у більшості областей буде йти мокрий сніг. Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до -1 градуса. Вдень від -1 до +2 градусів. Вітер північно-західний, до 12 м/с.

У південних областях хмарною, синоптики прогнозують мокрий сніг вночі і вдень. Температура повітря коливатиметься вночі від 0 до +2 градусів, вдень потеплішає до +3 +5 градусів. У Криму мокрий сніг та сніг з дощем. Температура повітря очікується в межах +2 +4 градуси.

На півночі країни хмарно, йтиме мокрий сніг. Можливі пориви вітру до 12 м/с. Температура повітря вночі близько 0 градусів, вдень до +2 градусів.

У західних областях буде хмарно, мокрий сніг та сніг з дощем охоплять Закарпатську, Тернопільську, Івано-Франківську та Хмельницьку області. Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до -2 градусів, вдень від -1 до +1 градуса. Вітер сильний, до 12-15 м/с.

В центральній частині країни йтиме мокрий сніг, очікується вітер до 12 м/с. Температура повітря становитиме 0 +2 градуси.

У Києві 1 січня буде хмарно, пройде мокрий сніг, вітер північно-західний, 12 м/с. Температура повітря складе від -1 до +1 градуса.

Карта погоди на 1 січня

Як повідомляють синоптики, 2 та 3 січня мокрий сніг припиниться майже у всіх областях країни і вигляне сонце. Температура повітря знизиться ще на кілька градусів, місцями очікується до -5 градусів.