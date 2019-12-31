Начнет заметать снегом: какие области Украины окажутся в зоне риска

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в первый день года ожидается неблагоприятная

Погода в Украине в среду, 1 января, ожидается неблагоприятной в большинстве областей страны. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, штормовом ветре и гололедице.

Погода на востоке страны будет пасмурная, в большинстве областей будет идти мокрый снег. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до -1 градуса. Днем от -1 до +2 градусов. Ветер северо-западный, до 12 м/с.

В южных областях пасмурно, синоптики прогнозируют мокрый снег ночью и днем. Температура воздуха будет колебаться ночью от 0 до +2 градусов, днем потеплеет до +3 +5 градусов. В Крыму мокрый снег и снег с дождем. Температура воздуха ожидается в пределах +2 +4 градуса.

На севере страны пасмурно, будет идти мокрый снег. Возможны порывы ветра до 12 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем до +2 градусов.

В западных областях будет пасмурно, мокрый снег и снег с дождем охватят Закарпатскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Хмельницкую области. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов, днем от -1 до +1 градуса. Ветер сильный, до 12-15 м/с.

В центральной части страны будет идти мокрый снег, ожидается ветер до 12 м/с. Температура воздуха составит 0 +2 градуса.

В Киеве 1 января будет пасмурно, пройдет мокрый снег, ветер северо-западный, 12 м/с. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса.

Карта погоды на 1 января

Как сообщают синоптики, 2 и 3 января мокрый снег прекратится почти во всех областях страны и выглянет солнце. Температура воздуха снизится еще на несколько градусов, местами ожидается до -5 градусов.