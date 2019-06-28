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Навіть статистів не міняють: в мережі показали обман із російськими паспортами в "Л/ДНР"

STYLERЖиття    28.06.2019 - 19:08
Навіть статистів не міняють: в мережі показали обман із російськими паспортами в "Л/ДНР"
Ілюстративне фото (mvdlnr.ru)

Роспропаганду викрили в черговому фейку

На Донбасі жителям окупованих територій Кремль став видавати паспорти Російської Федерації. Дії країни-агресорки різко засудили не тільки сама Україна, але і весь цивілізований світ, а самі документи не визнаються. Втім, російська пропаганда продовжує розповідати про нібито успішну паспортизацію, але фейки регулярно викривають. Один з таких прикладів навів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці у Facebook.

Так, він опублікував в мережі фото однієї і тієї ж жінки-актриси, яку пропагандисти показували в різний час і в різних сюжетах.

"Годуй vaту layном або як роблять фейки роспропаганда", - розповів Штефан.

На першому знімку, датованому 2019 роком, показана "щаслива володарка 1000 пашпорту російських окупантів Лариса Лазаренко".

Навіть статистів не міняють: в мережі показали обман із російськими паспортами в &quot;Л/ДНР&quot;

Фото: facebook.com/Shtirlitz69

А на другому фото - ще за 2017-й - та ж сама жінка: "Ой, знову Лариса Лазаренко і знову володарка пашпорту від окупантів".

Навіть статистів не міняють: в мережі показали обман із російськими паспортами в &quot;Л/ДНР&quot;

Фото: facebook.com/Shtirlitz69

"Вони навіть статистів для картинок не змінюють. Але піпл хаває, працює зомбоящик", - підсумував офіцер.

Як повідомлялося раніше, відомий волонтер і блогер, офіцер ЗСУ Мирослав Гай назвав видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО на Донбасі частиною системної політики країни-агресорки по знищенню України. Він наголосив, що зараз Україна стоїть перед найбільшим викликом збереження державності з моменту 2014 року.

Також ми писали, що думають експерти про видачу паспортів Росії в ОРДЛО.

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