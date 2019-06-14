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Україна і світ не визнають російські паспорти жителів ОРДЛО, - МЗС

Новини » Політика    14.06.2019 - 17:17
Україна і світ не визнають російські паспорти жителів ОРДЛО, - МЗС
Ілюстративне фото (УНІАН)

Речник МЗС заявила, що ведеться робота над новими санкціями проти РФ

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна і світ ніколи не визнають російські паспорти, видані РФ жителям ОРДЛО. Про це написала в Twitter речник МЗС Катерина Зеленко.

Вона підкреслила, що триває подальша робота над новими санкціями проти Росії.

Україна і світ не визнають російські паспорти жителів ОРДЛО, - МЗС

"Кремлівський режим і його маріонетки почали прискорювати надання громадянства Росії для українців на окупованих територіях Донбасу. Навмисно провокаційний акт, який Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають. Продовжуємо працювати над подальшими санкціями проти Росії", - заявила Зеленко.

Нагадаємо, Росія 14 червня почала видачу своїх паспортів жителям самопроголошеної "Донецької народної республіки". Повідомлялося, що на даний момент схвалені заяви на видачу паспортів для 1,2 тис. жителів "ЛНР/ДНР". При цьому всього на розгляд надійшли матеріали від 12 тис. жителів ОРДЛО.

Як писало РБК-Україна раніше, ЄС планує нові санкції проти РФ за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, одним з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям ОРДЛО.

Додамо також, у кінці травня спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Штати не визнаватимуть паспорти Російської Федерації, видані в непідконтрольних українській владі районах Донбасу і в анексованому Криму.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким спростив процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Д/ЛНР".

Росія почала видачу своїх паспортів жителям ОРДЛО ЄС готує нові санкції проти Росії
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