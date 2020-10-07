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Коли в Україні включать опалення: названо головну умову

Середа 07 жовтня 2020 08:59
Коли в Україні включать опалення: названо головну умову
Коли українцям включать опалення (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У жовтні в Україні стартує опалювальний сезон

Коли в Україні включать опалення - питання, яке хвилює багатьох співгромадян. Основна умова увімкнення батарей в будинках - це температура повітря на вулиці не більше +8 градусів тепла протягом трьох днів. Вже в цьому місяці в нашій країні стартує опалювальний сезон, але поки температура повітря ще не засмучує дуже холодними показниками.

На початку тепло почнуть давати в будинки житлового фонду, а потім вже на комунальні підприємства. У нашій країні на соціальних об'єктах включать батареї, коли температура всередині будівлі не піднімається вище +16 градусів.

Відзначимо, що вартість тепла займає в квитанціях за комунальних послуг найбільшу статтю витрат. Таким чином з початком опалювального сезону цифри в платіжках різко зростуть.

У жовтні тарифи на тепло рости не будуть, вони залишаться на колишньому рівні. Але вони можуть зрости в грудні-лютому, тобто в розпал опалювального сезону через підвищення вартості блакитного палива.

Більшість українських міст вже зареєструвало проект рішення про перегляд вартості тепла. Десь опалення стане дешевше, в деяких містах подорожчає. За словами експертів, тут грає роль ряд факторів - управління мережами, їх стан, борги населення.

Нагадаємо, в липні Кабмін затвердив план заходів по підготовці до опалювального сезону в Україні.

Раніше Віталій Кличко заявляв, що в разі необхідності Київ буде готовий розпочати опалювальний сезон раніше.

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