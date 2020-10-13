Такого мерзенного холоду ще не було: синоптики заявили про кінець "бабиного літа"

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні кардинально зміниться вже у найближчі дні

Погода в Україні до кінця тижня остаточно зіпсується. Синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр анонсували кінець "бабиного літа" в країні. Буде мокро, холодно, місцями з заморозками.

Так, за словами Діденко у Facebook, відчутне похолодання прийде в кінці тижня.

"Денна температура повітря буде поступово знижуватися до +5+12 градусів протягом 16-18 жовтня, вночі місцями можливі заморозки. Однак на Півдні і Сході ще втримається значно тепліша погода", - розповіла синоптик.

Що ж стосується погоди на завтра, 14 жовтня, Покрову і на День захисника України, погода ще побуде теплою.

Причому найвища температура очікується в східних областях і на Півдні (+19+24 градусів). Найхолодніше завтра у західних областях. Тут +9+14 градусів, а в Карпатах може бути навіть нуль і нижче.

В Центрі від +15 градусів у Вінницькій області до +23 градусів у Дніпропетровській. На Півночі України 14 жовтня від +15 в Житомирській області до +20 в Сумській.

Вітер буде південно-західного напрямку, від 5 до 12 метрів в секунду.

Що стосується опадів, то дощі можливі на крайньому заході, а в Карпатах навіть сніг. В інших областях сухо, але можливі тумани.

"У Києві свято буде хоча і свіже, ніж сьогодні, але все одно теплим, вдень до +17 градусів. Дощів не передбачається", - додала синоптик.

Зазначимо, що синоптики Українського гідрометцентру також анонсували кінець "бабиного літа" на 16-17 жовтня. Вони на картах показали, що в країні буде мокро та холодно.

Погода в Україні 16-17 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

Відзначимо, що раніше свято Покрови Пресвятої Богородиці асоціювався у народі зі зміною сезонів. Вважалося, що з цього дня природа починала вступ в зимовий цикл.

Також ми писали, що співробітники Українського гідрометцентру розповіли, якою буде погода до кінця жовтня.