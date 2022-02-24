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Військовий стан. МОЗ опублікував інструкцію з домедичної допомоги для цивільних

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 19:00
Військовий стан. МОЗ опублікував інструкцію з домедичної допомоги для цивільних Фото: Домедична допомога постраждалим особам (courses.ed-era.com)
Автор: Антон Федорців

Міністерство охорони здоров'я підготувало з надання домедичної допомоги в умовах військового стану для цивільних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку відомства.

МОЗ склав інструкцію з десяти пунктів із надання допомоги постраждалим під час вторгення Росії до України. Рекомендації міністерства вийшли під гаслом "Підготовлений – значить захищений!".

Профільне відомство рекомендує для початку визначити, чи надання допомоги буде безпечним для цивільної особи. Далі радять перемістити постраждалого до безпечного місця і там оцінити його стан. Потім просять зателефонувати на номер "103" та до інших екстрених служб (за потреби).

Далі йдуть практичні рекомендації. Спершу зупинити критичні кровотечі та забезпечити прохідність дихальних шляхів. Якщо це не допоможе, то потрібно застосувати серцево-легеневу реанімацію.

Головна рекомендація – не покидати постраждалого. Навіть після зупинки кровотечі він може захотіти зняти джґут чи турнікет через больовий шок.

До слова, українські війська зупинили атаку на Чернігівщині.

Нагадаємо, що в Києві ситуація залишається повністю контрольованою.

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