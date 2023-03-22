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Набирают на работу в Rozetka: мошенники используют новую схему обмана

Мошенники придумали новую схему, используя компанию Rozetka (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Интернет-мошенники начали рассылать украинцам уведомления о работе в компании Rozetka. В SMS они обещают хороший заработок и немного обязанностей. Однако в компании сообщили, что никакого набора в штат сейчас не проводят.

Как действует новая мошенническая схема - подробнее в материале Styler.

Что известно о новой схеме мошенников

На днях украинцы могли получать сообщения от псведоменеджеров по набору персонала компании Rozetka. В нем говорится о неполном рабочем дне с заработком от 3 000 до 20 000 гривен за выполнение простых задач.

Мошенники добавляют, что связаться с ними нужно по ссылке через Telegram. Особое внимание обращают на то, что "кандидат" должен быть не моложе 20 лет и не быть студентом.

Скриншот Styler

Какие результаты мошеннической схемы, неизвестно, однако, очевидно, это новый способ выманивания денег у покупателей Rozetka.

Что говорят в компании

Представители компании сделали заявление и сообщили, что ищут сотрудников только через официальные сайты для поиска работы.

"Снова замечаем случаи мошенничества, когда от имени ROZETKA предлагают работу через сообщения в Telegram или другие социальные сети, путем отправки СМС и т.д. Предостерегаем вас и сообщаем - ROZETKA ищет сотрудников исключительно через сайты поиска работы", - написали они в своем Telegram-канале.

Ранее мы рассказывали, как действует схема злоумышленников по теме "родственник в беде".

Читайте также, как не попасть на крючок псевдоорганизации Красного Креста в Украине.

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Rozetkaшахраїмошенническая схема