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Мошенники в Украине придумали новую схему на тему "родственник в беде": как не попасть на деньги

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Николаев, Вторник 07 марта 2023 07:56
Мошенники в Украине придумали новую схему на тему "родственник в беде": как не попасть на деньги Мошенники в Украине придумали новый способ дурачить людей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мошенники в Украине придумали новый способ выманивать деньги из доверчивых людей. Аферисты используют схему "родственник в беде", но еще к этому всему добавляется якобы врач, который звонит жертве обмана.

Об этом рассказали на странице Полиции Николаевской области на Facebook.

В чем суть развода на деньги

Так, в Николаеве полицейские задержали мошенника по схеме "родственник в беде".

За помощью в полицию обратилась 76-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что ей позвонил по телефону незнакомец, назвавшись врачом-ортопедом.

Он сообщил, что ее внучка попала под машину, а ее телефон разбился, и сейчас она находится в больнице, срочно нуждаясь в средствах на сверхсложную операцию.

Обеспокоенная пенсионерка сразу согласилась помочь и сказала незнакомцу свой адрес. Вскоре в квартиру потерпевшей пришел молодой человек, которому она отдала 40 тысяч гривен и 2000 долларов США. Лишь впоследствии женщина позвонила по телефону внучке, от которой узнала, что попала в ловушку аферистов. В тот же миг пенсионерка сообщила о случившемся в полицию.

Злоумышленника задержали возле пункта обмена денег оперативники управления уголовного розыска областного главка полиции и Николаевского райуправления. В настоящее время следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 190 УК Украины "Мошенничество".

Интересно, что мошенник рассказал полиции, что его заработок составлял минимум 20 тысяч гривен. Он получал звонки от своего "шефа" и ехал по адресам пожилых людей за деньгами.

Напомним, что мошенник "сколотил" состояние на пропавших без вести военных ВСУ.

Ранее мы рассказывали о псевдоволонтере из Запорожья, который обманул жену бойца на 1 000 долларов.

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аферисты