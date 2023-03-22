Набирають на роботу в Rozetka: шахраї використовують нову схему обману

Що відомо про нову схему шахраїв

Днями українці могли отримувати повідомлення від псведоменеджерів з набору персоналу до компанії Rozetka. У ньому йдеться про неповний робочий день із заробітком від 3 000 до 20 000 гривень за виконання простих завдань.

Шахраї додають, що зв'язатися з ними потрібно за посиланням через Telegram. Особливу увагу звертають на те, що "кандидат" не повинен бути молодшим за 20 років і не бути студентом.

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Якими є результати шахрайської схеми, невідомо, проте вочевидь це новий спосіб виманювання грошей у покупців Rozetka.

Що говорять у компанії

Представники компанії зробили заяву та повідомили, що шукають співробітників лише через офіційні сайти для пошуку роботи.

"​​Знову помічаємо випадки шахрайства, коли від імені ROZETKA пропонують роботу через повідомлення у Telegram чи інші соціальні мережі, шляхом надсилання СМС тощо. Застерігаємо вас та повідомляємо - ROZETKA шукає співробітників виключно через сайти пошуку роботи", - написали вони у своєму Telegram-каналі.