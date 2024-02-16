Самое главное - это военные: Зеленский прокомментировал ситуацию в Авдеевке

Украинские военные героически защищают Авдеевку и находят логистические пути. Люди - это главное оружие Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Что касается Авдеевки, ситуация не первый день. Мы помним, что делает Россия с нашими поселками и селами", - сказал он.

По его словам, украинские военные героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперед.

"Я подробно понимаю, что происходит, на контакте с нашим военным руководством. Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют, их задача делать все, чтобы защитить наших людей", - сообщил президент.

Как отметил Зеленский, "главный сигнал от меня: наши военные - самое главное что у нас есть, это наше главное оружие".

Ситуация в Авдеевке

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В ходе штурмов она теряет значительное число техники и личного состава. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Сегодня командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Подробнее о ситуации в Авдеевке читайте в материале РБК-Украина "Дмитрий Лиховой, ОСГВ "Таврия": Удержание Авдеевки имеет большое значение, но приоритет – жизнь бойцов".