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В МВС розповіли, як доносити інформацію знайомим з Росії

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Четвер 03 березня 2022 16:03
В МВС розповіли, як доносити інформацію знайомим з Росії Як доносити інформацію росіянам про війну в Україні (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

24 лютого Росія напала на Україну. Відтоді усі українця масово намагаються донести росіянам, що відбувається насправді. Зокрема, не потрібно соромитись повторювати своїм знайомим та родичам з Росії, що їхні земляки помруть на території України.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

За його словами, українцям потрібно посилено продовжувати розповсюджувати інформацію у мережі.

"Вони не зможуть довго брехати. Вони вже самі забрехалися і тому вони вже починають вигадувати все нові історії, в які вірять тільки пришиблені російською пропагандою люди", - сказав він.

Зазначається, що ключовим завданням є зробити так, щоб 50% росіян були проти війни з Україною і як мінімум 10% почали сильно сумніватися. І тільки тоді російський уряд буде змушений боротися вже зі своїм народом.

Також радник додав, ніколи людина не повірить з першого разу те, що їй говорять.. Їм потрібно постійно доносити інформацію.

Окрім того, росіянам необхідно багато разів говорити про смерті, полонених, і про те, що Росія воює з Україною.

До того ж варто казати, що "ваш Путін заганяє вас у другий Афганістан, ваші діти будуть змушені йти воювати й тут помруть".

Раніше ми повідомляли, що українців попередили про початок чергової інформаційної кампанії окупанта.

Також ми писали, як вижити у місті під обстрілами.

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