В МВД рассказали, как доносить информацию знакомым из России

24 февраля Россия напала на Украину. С тех пор все украинцы массово пытаются донести россиянам, что происходит на самом деле. В частности, не нужно стыдиться повторять своим знакомым и родственникам из России, что их земляки умрут на территории Украины.

По его словам, украинцам следует усиленно продолжать распространять информацию в сети.

"Они не смогут долго лгать. Они уже сами врали и поэтому они уже начинают придумывать все новые истории, в которые верят только пришибленные российской пропагандой люди", - сказал он.

Отмечается, что ключевой задачей является сделать так, чтобы 50% россиян были против войны с Украиной и как минимум 10% стали сильно сомневаться. И только тогда российское правительство будет вынуждено бороться со своим народом.

Также советник добавил, что никогда человек не поверит с первого раза то, что ему говорят. Им нужно постоянно доносить информацию.

Кроме того, россиянам необходимо много раз говорить о смерти, плененных, и о том, что Россия воюет с Украиной.

К тому же следует говорить, что "ваш Путин загоняет вас во второй Афганистан, ваши дети будут вынуждены идти воевать и здесь умрут".