ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В МВД рассказали, как доносить информацию знакомым из России

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 16:03
В МВД рассказали, как доносить информацию знакомым из России Как доносить информацию россиянам о войне в Украине (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

24 февраля Россия напала на Украину. С тех пор все украинцы массово пытаются донести россиянам, что происходит на самом деле. В частности, не нужно стыдиться повторять своим знакомым и родственникам из России, что их земляки умрут на территории Украины.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

По его словам, украинцам следует усиленно продолжать распространять информацию в сети.

"Они не смогут долго лгать. Они уже сами врали и поэтому они уже начинают придумывать все новые истории, в которые верят только пришибленные российской пропагандой люди", - сказал он.

Отмечается, что ключевой задачей является сделать так, чтобы 50% россиян были против войны с Украиной и как минимум 10% стали сильно сомневаться. И только тогда российское правительство будет вынуждено бороться со своим народом.

Также советник добавил, что никогда человек не поверит с первого раза то, что ему говорят. Им нужно постоянно доносить информацию.

Кроме того, россиянам необходимо много раз говорить о смерти, плененных, и о том, что Россия воюет с Украиной.

К тому же следует говорить, что "ваш Путин загоняет вас во второй Афганистан, ваши дети будут вынуждены идти воевать и здесь умрут".

Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о начале очередной информационной кампании оккупанта.

Также мы писали, как выжить в городе под обстрелами.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
LITE
Танцуем - значит живём: несколько видео с танцующими воинами ВСУ
Танцуем - значит живём: несколько видео с танцующими воинами ВСУ