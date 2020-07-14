У поліції з'явилися нові повноваження: що світить водіям

Поліція отримала нові повноваження (Фото: РБК-Україна)

Співробітники поліції отримали нові повноваження щодо водіїв

В Україні додали нові повноваження для співробітників поліції. Тепер вони мають право зупиняти автомобіль без поважної причини. Це означає, що водія можуть зупинити без порушення ПДР, а просто для профілактики або перевірки документів.

Розширення повноважень закріплено в законопроєкті №2695, який депутати Верховної ради прийняли у першому читанні. Відзначається, що в процесі зупинки співробітники поліції можуть знайти додаткові порушення, за які водію може бути виписаний штраф. Про це повідомляється на порталі "Дорожній адвокат".

Раніше зупиняти водіїв поліція мала право лише у разі порушення Правил дорожнього руху і це було закріплено в законі №35 "Про національну поліцію". Тепер поліція може вимагати зупинки транспортного засобу без причини.

Профілактичні зупинки транспортних засобів та перевірка водіїв на стан сп'яніння поліцією буде проводитися без жодних підстав. Співробітники правоохоронних органів мають право керуватися тільки організаційно-розпорядчим актом начальника поліції, який буде опубліковано на сайті Національної поліції найближчим часом.

Після зупинки транспортного засобу співробітник поліції має право перевірити документи, автомобіль та водія на виявлення будь-яких інших порушень. При необхідності водієві буде виписаний штраф.

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