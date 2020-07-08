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В Україні хочуть жорсткіше карати за порушення ПДР: що чекає водіїв

Середа 08 липня 2020 оновлено 22:07
В Україні хочуть жорсткіше карати за порушення ПДР: що чекає водіїв
Порушення ПДР в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

МВС України ініціювало введення системи штрафних балів злісним порушникам ПДР з перездачею на права

В Україні за порушення ПДР водіїв хочуть карати ще суворіше - в МВС виступають за впровадження системи штрафних балів з можливістю зрештою змусити злісних порушників знову перездавати іспити на права.

Про це радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, зараз в МВС є така ініціатива, згідно з якою при нагромадженні певної кількості штрафів водіїв будуть направляти на перездачу, щоб перевірити - чи дійсно вони знають ПДР.

"Ми розробляємо механізм для тих порушників правил дорожнього руху, які багаторазово порушують, і не можуть примиритися з тим, що їх карають, документують, фіксують порушення правил дорожнього руху", - заявив радник Авакова.

Він також додав, що накопичувальна система за сумою балів вже працює в деяких країнах Європи. У тому числі є практика, коли водіїв по сумі балів за ті чи інші порушення ПДР відправляють на перездачу іспиту на управління транспортним засобом.

Відео: В Україні МВС готує за порушення ПДР систему штрафних балів з перездачею на права

Нагадаємо, що в Україні за п'яне водіння вже скасували кримінальну відповідальність, але хочуть знову змінити покарання і ввести арешти на 15 діб.

Раніше ми писали про те, що в Україні камери автофіксації штрафуватимуть не тільки за швидкість і розповідали, що додали.

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