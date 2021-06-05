Чоловік розібрав вагон Укрзалізниці: крадію загрожує до 5 років в'язниці

Як з'ясувалося, розкрадачем вагона виявився раніше судимий місцевий житель 1985 року народження. Чоловік перед цим притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння грабежу, крадіжки та шахрайства.

Спіймати злочинця, який розбирав вагон поїзда на території залізничної станції "Запоріжжя-вантажне", вдалося в ході оперативно-розшукових заходів за фактами розукомплектування залізничних вагонів.

Слідчі встановили, що злодій викрав 8 вертикальних важелів і 4 гальмівні тяги.

"Після чого зателефонував до таксі та викликав автомобіль для транспортування викраденого майна", - розповіли правоохоронці.

Рецидивіст був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК.

Тепер чоловікові за скоєне загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Запоріжжі злодій розкомплектував вагон поїзда і виніс запчастини (фото: zp.npu.gov.ua)