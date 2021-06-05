Мужчина разобрал вагон Укрзализныци: вору грозит до 5 лет тюрьмы

Как выяснилось, расхитителем вагона оказался ранее судимый местный житель 1985 года рождения. Мужчина перед этим привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, кражи и мошенничества.

Поймать преступника, который разбирал вагон поезда на территории ж/д станции "Запорожье-грузовое", удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий по фактам разукомплектования железнодорожных вагонов.

Следователи установили, что вор похитил 8 вертикальных рычагов и 4 тормозные тяги.

"После чего позвонил в такси и вызвал автомобиль для транспортировки похищенного имущества", - рассказали правоохранители.

Рецидивист был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту происшествия открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 (Кража) УК.

Теперь мужчине за содеянное грозит до 5 лет лишения свободы.

В Запорожье вор раскомплектовал вагон поезда и вынес запчасти (фото: zp.npu.gov.ua)