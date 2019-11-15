Чоловік гуляв з леопардом вулицями Києва: з'явилися фото

У Києві чоловік гуляв з леопардом (фото: sb.by)

У Києві чоловік вигулював на повідку дику тварину

У Києві помітили невідомого чоловіка, який вигулював на повідку дику тварину. Про подію повідомили зоозахисники з групи UAnimals на своїй Facebook-сторінці.

Дивну картину спостерігали перехожі неподалік від Ботанічного саду імені Фоміна (на перетині вулиць Назарівська і Льва Толстого).

Зоозахисники просять опізнати чоловіка і повідомити інформацію про нього. У групі наполягають, що леопард не є і не може бути домашньою твариною. А подібні "розваги" несуть загрозу, як для тварини, так і для перехожих.

У Києві чоловік гуляв з леопардом (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Користувачі мережі обурені подібним інцидентом, про що вони пишуть в сотні коментарів, під публікацією.

Шикарна кицуня, але її місце не на повідку на вулицях серед перехожих. Знущання над такою волелюбною твариною...

Чи існує можливість того, що леопард з ним зробить те, що зазвичай леопарди роблять в природі з бабуїнами?

Якщо леопард зжере господаря, буде справедливо.

Скрін коментарів