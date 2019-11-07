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У Львові медики борються за ногу 15-річної Олесі, на яку кинувся кінь

STYLERПодії    07.11.2019 - 20:28
У Львові медики борються за ногу 15-річної Олесі, на яку кинувся кінь
У Львові кінь покалічив дівчину (фото: zaxid.net)

У Львові кінь зламав дівчинці ногу

У Львові перелякані салютом коні врізалися в крамничку з людьми, в результаті чого отримав травму літній чоловік, а у 15-річної дівчинки відкритий перелом ноги. Дитині вже провели сім операцій, а найкращі медики Львова та області борються за порятунок ноги Олесі Шиян, пише паблік Місто Лева в Telegram.

Інцидент стався на початку листопада. З тих пір дівчинка кожен день в операційній. Справа в тому, що в результаті перелому була пошкоджена підколінна артерія. Кровопостачання в нозі деякий час було порушено, що призвело до серйозних наслідків.

Дівчинка знаходиться у Львівській лікарні "Охматдит". І кожен день медики проводять консиліум.

"Ми робимо все для того, щоб врятувати дитині ногу, консультуємося з найкращими фахівцями", - розповіла в. о. директора лікарні Олександра Бурда.

У п'ятницю, 8 листопада, до лікарні приїдуть медики з львівського військового госпіталю, які неодноразово рятували кінцівки поранених українських військових.

У Львові кінь покалічив дівчину (відео: YouTube/Varta)

Нагадаємо, інцидент стався в центрі Львова з кіньми, які було запряжено в карету для прогулянок. Тварина різко рвонула, злякавшись вибуху від салюту, і покалічила людей.

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