Коли в Україні закінчиться мобілізація і кого точно не призовуть
З 24 лютого 2022 року в Україні оголошена загальна мобілізація указом № 69/202 президента Володимира Зеленського.
У матеріалі Styler читайте, коли вона закінчиться і хто під неї точно не потрапить.
Скільки триватиме мобілізація в Україні
Згідно з Указом Президента України Володимира Зеленського від 24.02.2022 р. № 69/202, мобілізація має бути здійснена на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва.
Призов військовослужбовців повинен проводитися протягом 90 діб з дня набрання чинності цим Указом на всій території держави.
Тобто, мобілізація в Україні 2022 року закінчиться 24 травня. Але ця дата може змінитися в залежності від ситуації.
Скільки хвиль мобілізації в Україні
Закон Верховної Ради України "Про мобілізацію" передбачає чотири хвилі мобілізації.
Перший етап - колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.
Другий етап - військовослужбовці, які проходили військову службу до 2014 року або служили за контрактом. Почалася ще 15 березня.
Третій етап - мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу. В деяких регіонах вже почалася.
Четвертий етап - громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень по призову на військову службу. Дату цього етапу визначатимуть у Генштабі ЗСУ, і вона розпочнеться за указом.
Хто має право на відстрочку
За законом Про загальну мобілізацію, до призову підлягають всі громадяни України від 18 до 60 років. В основному - це чоловіки, але можуть бути мобілізовані жінки, які перебувають на військовому обліку за необхідними армії військово-обліковими спеціальностями.
Також є перелік винятків і тих, хто має право на відстрочку від призову – їх визначає стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Основні категорії такі:
- визнані непридатними до служби за рішенням медкомісії
- чоловіки та жінки, які були на період військових дій заброньовані за органами державної влади
- батьки трьох і більше дітей
- батьки-одинаки і матері-одиначки
- батьки дитини з інвалідністю
- опікуни дитини-сироти
- народний депутат
- опікуни недієздатних осіб
Кого призивати в армію не будуть
Відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізацію", є категорії громадян, які не підлягають призову на військову службу.
- ті, хто був заброньований на період мобілізації та воєнний час державними органами влади та іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями
- ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії) та особи з інвалідністю
- чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу тільки в разі їх згоди та тільки за місцем проживання)
- чоловіки та жінки, які одні виховують дитину/дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу тільки в разі їх згоди і тільки за місцем проживання)
- чоловіки та жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А або ту, яка хворіє на тяжку хворобу (з відповідною довідкою) віком до 18 років
- чоловіки й жінки, на утриманні яких знаходиться дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження)
- чоловіки та жінки, які виховують повнолітню (18 -23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I або II групи
- чоловіки й жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років); особи, які займаються чоловіком або дружиною, або батьками (своїми або чоловіка / дружини)
- які були визнані інвалідами I-II групи
- особи, які постійно доглядають за особою з інвалідністю I-II групи або за особою, яка, за висновком лікаря, потребує такого догляду
- ті, які займаються постійним доглядом за особами, які потребують турботи за законом (у разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд)
- піклувальники особи з інвалідністю, визнаною судом обмежено дієздатним або недієздатним
- народні депутати, депутати Верховної Ради Криму
а також працівники певних органів:
- військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій;
- ВСУ
- Міністерство оборони України
- Служби безпеки України
- Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
- Національна гвардія України
- Служби зовнішньої розвідки
- Національна поліція України
- Державна прикордонна служба України
- Національна гвардія України
- Національного антикорупційного бюро
- податкової міліції
- Управління державної охорони України
- Державне бюро розслідувань
- Державна виконавча служба України
інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках:
- ті, хто отримує професійну вищу або вищу освіту, аспіранти, асистенти-Стажери, докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання;
- науково-педагогічні та науковці закладів професійної вищої та вищої освіти, а також організацій, що мають вчений ступінь та / або вчене звання;
- педагогічні працівники закладів середньої освіти, які працюють хоча б на 0,75 ставки у наукових та освітніх закладах;
- особи, які звільнилися з військової служби в запас і з цього часу ще не минуло шести місяців (до цього переліку не входять резервісти першої черги), але їх можуть призвати за їх власним бажанням;
- чоловіки й жінки, чиї близькі родичі пропали безвісти або загинули під час проведення АТО і були до неї залучені побічно або прямо.