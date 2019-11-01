Поки Заворотнюк в лікарні, її чоловік розважився з дружиною помічника Путіна (фото)

Чернишов вперше за кілька місяців з'явився на публіці (фото: колаж РБК-Україна)

Петро Чернишов взяв участь у виставі "Руслан і Людмила"

Чоловік популярної актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з важким захворюванням, Петро Чернишов взяв участь у виставі "Руслан і Людмила" в Санкт-Петербурзі. Фотографії з Чернишовим з'явилися в Instagram.

За словами глядачів, фігурист був у відмінній формі і показав прекрасний виступ разом з Тетяною Навкою, яка є дружиною прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова. Їх пара викликала шквал оплесків.

Чернишов вперше за кілька місяців з'явився на публіці (фото: instagram.com/ponarushka)

Після вистави Навка та інші кілька осіб, які брали участь у виставі, вийшли до преси, але Петра Чернишова з ними не було. Через хворобу Заворотнюк до Чернишову прикута велика увага журналістів. Тому він вирішив уникнути запитань про свою дружину.

Чернишов вперше за кілька місяців з'явився на публіці (фото: instagram.com/ponarushka)

Раніше Тетяна Навка говорила, що сподівається на те, що Петро Чернишов, незважаючи ні на що, візьме участь у льодовому шоу. Відомий фігурист і хореограф дійсно приїхав у Санкт-Петербург.

Чернишов вперше за кілька місяців з'явився на публіці (фото: instagram.com/ponarushka)

Що ж стосується Анастасії Заворотнюк, то вона проходить реабілітацію після двох операцій на головному мозку у спеціальному центрі на Рубльовці.

В російських ЗМІ також пишуть про те, що за сім'єю Заворотнюк числяться неоплачені штрафи ГИБДД на суму 9 тисяч рублів (3 481 грн). При цьому 11 штрафів були виписані з травня по липень 2019 року. Всі вони числяться на матері актриси.

Незадовго до хвороби Заворотнюк купила своїй мамі автомобіль, але так як вона вже у віці, то практично не сідає за кермо. Журналісти вважають, що скоріше всього штрафи заробив Петро Чернишов.