Заворотнюк вивела формулу сімейного щастя: дивлюсь на світ по-новому

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк розповіла про стосунки з чоловіком і протилежні характери

Анастасія Заворотнюк активно бореться з онкологічним захворюванням і в даний час проходить реабілітацію у приватній клініці на Рубльовці (РФ). Сім'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня" майже не коментує ситуацію і вкрай рідко висловлюється про її стан здоров'я, проте постійно знаходиться поруч з актрисою і дякує мільйонам небайдужих за підтримку.

Чоловік Анастасії фігурист Петро Чернишов, який завжди був поруч зі своєю коханою, також неодноразово звертався з проханням до ЗМІ не поширювати фейки щодо Заворотнюк. При цьому через мізерну інформацію про здоров'я актриси в пресі раз у раз виникають всілякі домисли, причому "з посиланням" на минуле зірки, різні факти з її непростої біографії.

Так, нещодавно стало відомо про проблеми, з якими Заворотнюк зіткнулася перед шлюбом із Чернишовим, і як він зміг допомогти улюбленій їх долати, попутно запобігаючи сімейні негаразди.

Анастасія Заворотнюк із сім'єю (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Сама Заворотнюк раніше зізнавалася, що зі своїм чоловіком Петром бувають розбіжності з різних питань через специфіуи характерів обох членів подружжя, але прийти до спільної думки вдається завдяки здатності йти на компроміси. За словами "прекрасної няні", саме в об'єднанні двох протилежностей і полягає секрет ідеальних стосунків - коли кохані доповнюють одне одного, тоді і немає проблем у родині. До речі, зазвичай на поступки йде Петро, пише Teleprogramma.pro.

"Він має неймовірне терпіння, розсудливість та вміння слухати. У мене інший темперамент, я імпульсивна людина, рубаю з плеча, миттєво приймаю рішення, швидко закипаю", - розповіла актриса.

При цьому Чернишов зупиняє і утримує дружину від необдуманих вчинків.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк зазначала, що їхні характери повністю доповнюють одне одне, а це "одне з головних правил довговічних стосунків".

Також зірка серіалу "Моя прекрасна няня" розкрила ще одну дивну якість в Чернишові, що її захоплює. Це його відчуття свободи.

"Коли настає складна життєва ситуація, він вчить мене не дивитися на неї знизу вгору, а над нею, дихати рівно, дивитися на світ по-новому і бачити, розуміти, відчувати, що він прекрасний", - говорить Заворотнюк.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Сам Чернишов каже, що одним із секретів довгого і щасливого шлюбу є те, що обидва відлучаються по роботі на деякий час, від чого почуття стають яскравішими.

Чоловік Заворотнюк навчив актрису долати фобії

З фігуристом Петром Чернишовим Анастасія познайомилася на проекті "Танці на льоду" - вона була ведучою шоу і була у стосунках із актором Сергієм Жигуновим, з яким снималалсь в серіалі "Моя прекрасна няня". Взаємна симпатія незабаром переросла у бурхливий роман, і вже менш ніж через роки Заворотнюк і Чернишов одружилися.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишев вінчалися в Криму у Форосі (Фото: Teleprogramma.pro)

У серпні 2008-го пара відправилася на відпочинок в Сардинію, де Петро і зробив пропозицію руки і серця. Під час прогулянки він запропонував актрисі скупатися, і коли вона відмовилася, швиденько пірнув у море сам.

"Тремтить від холоду і простягає мені щось зі словами: "Дивися, що знайшов, поки плавав". Відкриває долоню, а там каблучка з великим діамантом. Я від хвилювання обімліла", - згадувала Заворотнюк.

Після весілля молодята в жовтні 2008 року повінчалися у Форосі в Криму.

Також Чернишов вчив Анастасію долати страхи, які лише накопичувалися через настирливих папараці після оглушливого успіху серіалу "Моя прекрасна няня". Так, актриса від цього навіть страждала манією переслідування.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Заворотнюк зізнавалася, що дуже боялася пірнати. Але з Петром стала займатися дайвінгом, який дуже добре заспокоював нервову систему.

"В дитинстві я трохи не потонула, тому будь-яке занурення під воду було найсильнішим стресом. Добре, що поруч був Петро, тримав за руку", - розповідала вона.

Психолог пояснив інтерес до трагічної долі Заворотнюк

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк зіткнулася з важким захворюванням, перемогти яке вдається не кожному. Величезна кількість людей підтримує актрису і співчуває їй, адже перед лицем нещастя всі рівні. Викладач психології, консультант Григорій Ніконов вважає, що інтерес суспільства до Заворотнюк пов'язаний в тому числі з цим фактором. Про це передає "Комсомольська правда".

Когось радують одні лише думки про те, що зіткнутися з подібною бідою можуть і багаті суперзірки, і прості люди з невеликим достатком, вважає фахівець.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

"Спочатку Жанна Фріске померла від онкології, потім несподівано пішла з життя Юлія Началова, а зараз багато хто переживає через стан Анастасії Заворотнюк", - йдеться у публікації.

На думку Ніконова, співпереживання дається людям легше, а радість потребує душевних зусиль і великодушності.

"У ситуації з "вмираючими" знаменитостями психолог каже, що багато хто відразу ж переймають на себе роль співпереживаючих, що дозволяє їм "дивитися на зірок зверху вниз".

Між тим, є й такі люди, які просто спостерігають за життям знаменитостей "від нудьги".