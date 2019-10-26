ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заворотнюк вивела формулу сімейного щастя: дивлюсь на світ по-новому

STYLERПерсони    26.10.2019 - 16:18
Заворотнюк вивела формулу сімейного щастя: дивлюсь на світ по-новому
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк розповіла про стосунки з чоловіком і протилежні характери

Анастасія Заворотнюк активно бореться з онкологічним захворюванням і в даний час проходить реабілітацію у приватній клініці на Рубльовці (РФ). Сім'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня" майже не коментує ситуацію і вкрай рідко висловлюється про її стан здоров'я, проте постійно знаходиться поруч з актрисою і дякує мільйонам небайдужих за підтримку.

Чоловік Анастасії фігурист Петро Чернишов, який завжди був поруч зі своєю коханою, також неодноразово звертався з проханням до ЗМІ не поширювати фейки щодо Заворотнюк. При цьому через мізерну інформацію про здоров'я актриси в пресі раз у раз виникають всілякі домисли, причому "з посиланням" на минуле зірки, різні факти з її непростої біографії.

Так, нещодавно стало відомо про проблеми, з якими Заворотнюк зіткнулася перед шлюбом із Чернишовим, і як він зміг допомогти улюбленій їх долати, попутно запобігаючи сімейні негаразди.

Заворотнюк вивела формулу сімейного щастя: дивлюсь на світ по-новому

Анастасія Заворотнюк із сім'єю (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Сама Заворотнюк раніше зізнавалася, що зі своїм чоловіком Петром бувають розбіжності з різних питань через специфіуи характерів обох членів подружжя, але прийти до спільної думки вдається завдяки здатності йти на компроміси. За словами "прекрасної няні", саме в об'єднанні двох протилежностей і полягає секрет ідеальних стосунків - коли кохані доповнюють одне одного, тоді і немає проблем у родині. До речі, зазвичай на поступки йде Петро, пише Teleprogramma.pro.

"Він має неймовірне терпіння, розсудливість та вміння слухати. У мене інший темперамент, я імпульсивна людина, рубаю з плеча, миттєво приймаю рішення, швидко закипаю", - розповіла актриса.

При цьому Чернишов зупиняє і утримує дружину від необдуманих вчинків.

У Заворотнюк немає раку: актрисі поставили новий діагноз

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк зазначала, що їхні характери повністю доповнюють одне одне, а це "одне з головних правил довговічних стосунків".

Також зірка серіалу "Моя прекрасна няня" розкрила ще одну дивну якість в Чернишові, що її захоплює. Це його відчуття свободи.

"Коли настає складна життєва ситуація, він вчить мене не дивитися на неї знизу вгору, а над нею, дихати рівно, дивитися на світ по-новому і бачити, розуміти, відчувати, що він прекрасний", - говорить Заворотнюк.

Лікарі розповіли правду про стан Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Сам Чернишов каже, що одним із секретів довгого і щасливого шлюбу є те, що обидва відлучаються по роботі на деякий час, від чого почуття стають яскравішими.

Чоловік Заворотнюк навчив актрису долати фобії

З фігуристом Петром Чернишовим Анастасія познайомилася на проекті "Танці на льоду" - вона була ведучою шоу і була у стосунках із актором Сергієм Жигуновим, з яким снималалсь в серіалі "Моя прекрасна няня". Взаємна симпатія незабаром переросла у бурхливий роман, і вже менш ніж через роки Заворотнюк і Чернишов одружилися.

Заворотнюк вивела формулу сімейного щастя: дивлюсь на світ по-новому

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишев вінчалися в Криму у Форосі (Фото: Teleprogramma.pro)

У серпні 2008-го пара відправилася на відпочинок в Сардинію, де Петро і зробив пропозицію руки і серця. Під час прогулянки він запропонував актрисі скупатися, і коли вона відмовилася, швиденько пірнув у море сам.

"Тремтить від холоду і простягає мені щось зі словами: "Дивися, що знайшов, поки плавав". Відкриває долоню, а там каблучка з великим діамантом. Я від хвилювання обімліла", - згадувала Заворотнюк.

Після весілля молодята в жовтні 2008 року повінчалися у Форосі в Криму.

Також Чернишов вчив Анастасію долати страхи, які лише накопичувалися через настирливих папараці після оглушливого успіху серіалу "Моя прекрасна няня". Так, актриса від цього навіть страждала манією переслідування.

Стало відомо про ще однієї хвороби Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Заворотнюк зізнавалася, що дуже боялася пірнати. Але з Петром стала займатися дайвінгом, який дуже добре заспокоював нервову систему.

"В дитинстві я трохи не потонула, тому будь-яке занурення під воду було найсильнішим стресом. Добре, що поруч був Петро, тримав за руку", - розповідала вона.

Психолог пояснив інтерес до трагічної долі Заворотнюк

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк зіткнулася з важким захворюванням, перемогти яке вдається не кожному. Величезна кількість людей підтримує актрису і співчуває їй, адже перед лицем нещастя всі рівні. Викладач психології, консультант Григорій Ніконов вважає, що інтерес суспільства до Заворотнюк пов'язаний в тому числі з цим фактором. Про це передає "Комсомольська правда".

Когось радують одні лише думки про те, що зіткнутися з подібною бідою можуть і багаті суперзірки, і прості люди з невеликим достатком, вважає фахівець.

Стало відомо про ще однієї хвороби Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

"Спочатку Жанна Фріске померла від онкології, потім несподівано пішла з життя Юлія Началова, а зараз багато хто переживає через стан Анастасії Заворотнюк", - йдеться у публікації.

На думку Ніконова, співпереживання дається людям легше, а радість потребує душевних зусиль і великодушності.

"У ситуації з "вмираючими" знаменитостями психолог каже, що багато хто відразу ж переймають на себе роль співпереживаючих, що дозволяє їм "дивитися на зірок зверху вниз".

Між тим, є й такі люди, які просто спостерігають за життям знаменитостей "від нудьги".

Нестерпний страх та розлучення заради квартири: стали відомі таємниці Заворотнюк Тисячі людей рятували Заворотнюк колективною молитвою
Новини України ракболезньшоу-бизнесАнастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся