Зеленському зараз важко: Сенцов відверто висловився про президента

Сенцов розкрив своє ставлення до Зеленського (Фото: колаж РБК-Україна)

Сенцов зазначив, що просто називає чорне "чорним", а біле - "білим"

Володимир Зеленський може стати керованим і залежним через те, що система здатна перемолоти політика. Такий варіант допустив Олег Сенцов в інтерв'ю "ВВС Україна", говорячи про своє ставлення до президента України.

Колишній в'язень Кремля зазначив, що час розставить всі крапки над і та покаже, наскільки доречна критика на адресу Зеленського щодо його можливої залежності у прийнятті рішень.

"Одна людина не може все проконтролювати, якщо йому певні сили будуть заважати або створювати якесь інформаційне поле, то, відповідно, можна його вести кудись, куди вони хочуть, а не хоче він", - сказав Сенцов.

Сенцов вважає, що Зеленському як президенту зараз важко (Фото: РБК-Україна)

Режисер зауважив, що зробити зовсім нескладно.

"Тому я розумію, що йому важко в цьому сенсі. І його подальші дії покажуть, як на нього впливають той самий Коломойський, або Портнов, або Аваков та інші люди", - впевнений Сенцов.

Також він висловив думку, що Зеленському зараз важко, тому що він нещодавно очолив державу і поки не дуже добре розбирається, входить в курс справи.

"Але подивимося, чи буде його щирість справжньою і чи виллється в якісь дії, або все-таки це все ширма, це все маска, і все насправді не так", - сказав Сенцов.

Також екс-заручник РФ пояснив, чому раніше назвав Зеленського "вишенькою на торті". Сенцов зазначив, що сказав це в контексті масштабного обміну полоненими між Україною та Росією.

Сенцов розповів про роль Зеленського в обмін полоненими (Фото: РБК-Україна)

"Мається на увазі обмін, всі ці п'ять років люди робили роботу. Як коржі для "Наполеона": один, потім ще один. Робили, робили, поки ця велика робота не почала тиснути на Путіна, і йому довелося зірватися. Зеленський зробив останній крок, тому що саме з його приходом Путін вже психологічно міг нас віддати. Порошенку він нас віддати не міг, тому що з ним вже домовитися було неможливо. А із Зеленським він хоче домовитися, але на своїх умовах. І тому він зробив такий крок на зустріч. Зрозуміло, що до цього крок на зустріч зробила Європа: повернула Росію в ПАРЄ, потім Путін зробив свій крок. Роль Зеленського була останньою, ключовою, такий собі золотник... Він зробив свою роботу, але це була остання робота, що ґрунтувалася на бекграунді, який робили тисячі людей п'ять років", - заявив режисер.

Сенцов додав, що після короткої зустрічі в аеропорту після повернення бачився із Зеленським ще один раз - під час виступу подарував йому банку з бірками звільнених.

Сенцов розповів про своє ставлення до Зеленського (Фото: РБК-Україна)

"Якщо Зеленський робить те, що мені подобається, я кажу: так, добре. Якщо він робить щось погане, як було зі спілкуванням з ополченцями, то, я вважаю, що він не може так поводитись. Я сказав, що це погано і написав про це пост. Я ні до кого не підлещуюся, оцінюю дії конкретної людини. Зробив добре - молодець. Зробив погано - це погано. От і все. Чорне називаю "чорним", біле - "білим", і все", - наголосив Сенцов.