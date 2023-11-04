5 украинских брендов, которые выбирает Мадонна, Бейонсе и другие голливудские звезды
Украинские бренды одежды и аксессуаров очень популярны как среди украинских модниц, так и среди мировых звезд. Поскольку они качественные, трендовые и исполнены с любовью к своему делу и людям.
О том, какие украинские бренды носят голливудские звезды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), исследовав социальные сети звезд и брендов.
RUSLAN BAGINSKIY
Этот дизайнер создает аксессуары, олицетворяющие тепло, честность и самовыражение. Его шляпки являются особенными, поскольку он делает свои аксессуары и головные уборы в собственном видении.
Особенность его шляп в том, что все они изготовлены собственноручно. Шляпки от Руслана часто выбирают украинские звезды, а вот в голливуде его аксессуары уважают: Мадонна, Роузи Гантингтон Байтли, Сестры Хадид, Бейонсе.
Украинские бренды, которые носят звезды голливуда (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)
BEVZA
Независимый лейбл женской одежды в Украине, который пользуется популярностью среди зарубежных звезд. Вещи от нежного и всегда полного "заботой"" бренда выбирают
Известна модель Белла Хадид, звезда трилогии "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и другие голливудские звезды.
Украинские бренды, которые носят звезды голливуда (фото: instagram.com/bevza)
SLEEPER
Бренд начал свой путь в Киеве в 2014 году с коллекции повседневных пижам и не останавливался в развитии, а сегодня считается первым в мире брендом пижам на выход.
Одежду этого бренда выбирают такие мировые звезды, как: Кендалл Дженнер, Кэтти Перри, Рианна, Эмма Робертс, Селена Гомез, Сьюки Уоттерхаус.
Украинские бренды, которые носят звезды голливуда (фото: instagram.com/daily_sleeper)
FROLOV
FROLOV - это бренд одежды от Кутюр, он сочетает в себе комфорт, интеллект, безупречную изысканность и провокацию.
Образы FROLOV носят Бйонсе, Дуа Липа, Доджа Кэт, Рита Ора, Меган ТИ Сталион, Кайли Миноуг, Синди Суини, Холли Бейли, Гвен Стефани, Коко Роша, Надя Ли Коэн, Эшли Бенсон, Деми Лавата и другие звезды.
Украинские бренды, которые носят звезды голливуда (фото: instagram.com/frolovheart)
IENKI IENKI
Украинский производитель современной женской одежды, специализирующейся на пуховиках. При пошиве изделий предпочитают натуральные ткани и благородные оттенки, которые будут актуальны не один сезон.
В одежде этого бренда были замечены Эмили Ратаковски и Сьюки Вотерхаус
Украинские бренды, которые носят звезды голливуда (фото:instagram.com/ienki_ienki)
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