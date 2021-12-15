Чим можна замінити хліб на новорічному застіллі: цікава ідея, яка сподобається усім

Без хліба не обходить жоден прийом їжі. Зокрема, хліб зазвичай ріжуть невеличкими скибочками та подають на стіл у спеціальних кошиках. Однак, для святкового столу є кращий варіант.

Так, для святкового столу можна приготувати булочки та подати їх у формі ялинки.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

тепла вода - 180 мл;

борошно - 400-420 г;

свіжі дріжджі - 15 г;

цукор - 20 г;

сіль - 5 г;

яйця - 2 шт;

м'яке вершкове масло - 25 г;

моцарела - 180-200;

орегано.

Спосіб приготування:

Для початку у теплій воді потрібно розчинити цукор і додати дріжджі. Потім накрийте рушником і залиште на 5-10 хвилин.

Додати в опару сіль, 1 яйце та м’яке масло. Також просійте борошно і замісіть тісто та накрийте рушником і залишити в теплому місці на 60-90 хвилин.

Далі наріжте моцарелу кубиками так, щоб вийшло приблизно 20 кубиків. Від тіста відщипніть шматочок середнього розміру і покладіть в середину кубик сир та сформуйте булочку.

Рецепт булочок у формі ялинок (instagram.com/solopiika)

Ялинку потрібно викласти з булочок, але між ними залишіть трохи вільного простору. Накрийте готову ялинку рушником і залишіть ще на 20 хвилин.

Духовку варто розігріти до 180 градусів. Збийте яйце та змастіть ним ялинку та посипте орегано. Випікайте упродовж 25 хвилин.

Прикрасити ялинку можна розмарином та гранатом.

Рецепт булочок у формі ялинок (instagram.com/solopiika)