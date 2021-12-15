ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чим можна замінити хліб на новорічному застіллі: цікава ідея, яка сподобається усім

Новость на русском →
Середа 15 грудня 2021 19:25
Чим можна замінити хліб на новорічному застіллі: цікава ідея, яка сподобається усім Рецепт булочок у формі ялинок (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Без хліба не обходить жоден прийом їжі. Зокрема, хліб зазвичай ріжуть невеличкими скибочками та подають на стіл у спеціальних кошиках. Однак, для святкового столу є кращий варіант.

Цікавим секретом приготування поділилась фудблогер Анастасія Солопій в Instagram.

Так, для святкового столу можна приготувати булочки та подати їх у формі ялинки.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • тепла вода - 180 мл;
  • борошно - 400-420 г;
  • свіжі дріжджі - 15 г;
  • цукор - 20 г;
  • сіль - 5 г;
  • яйця - 2 шт;
  • м'яке вершкове масло - 25 г;
  • моцарела - 180-200;
  • орегано.

Спосіб приготування:

Для початку у теплій воді потрібно розчинити цукор і додати дріжджі. Потім накрийте рушником і залиште на 5-10 хвилин.

Додати в опару сіль, 1 яйце та м’яке масло. Також просійте борошно і замісіть тісто та накрийте рушником і залишити в теплому місці на 60-90 хвилин.

Далі наріжте моцарелу кубиками так, щоб вийшло приблизно 20 кубиків. Від тіста відщипніть шматочок середнього розміру і покладіть в середину кубик сир та сформуйте булочку.

Чим можна замінити хліб на новорічному застіллі: цікава ідея, яка сподобається усімЧим можна замінити хліб на новорічному застіллі: цікава ідея, яка сподобається усім

Рецепт булочок у формі ялинок (instagram.com/solopiika)

Ялинку потрібно викласти з булочок, але між ними залишіть трохи вільного простору. Накрийте готову ялинку рушником і залишіть ще на 20 хвилин.

Духовку варто розігріти до 180 градусів. Збийте яйце та змастіть ним ялинку та посипте орегано. Випікайте упродовж 25 хвилин.

Прикрасити ялинку можна розмарином та гранатом.

Чим можна замінити хліб на новорічному застіллі: цікава ідея, яка сподобається усім

Рецепт булочок у формі ялинок (instagram.com/solopiika)

Раніше ми повідомляли, як приготувати знаменитий торт "Снікерс".

Також ми писали, як приготувати ідеальне пюре з гороху.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт булочки
LITE
Можуть зіпсувати весь образ: стиліст назвала 5 найбільш спірних трендів цієї зими
Можуть зіпсувати весь образ: стиліст назвала 5 найбільш спірних трендів цієї зими