Легкий рецепт знаменитого торту "Снікерс": його приготують навіть діти
Торт "Снікерс" – смачний десерт, який за своїм смаком та складом компонентів нагадує однойменний шоколадний батончик. Загалом є різні варіанти його приготування, а результат обов’язково оцінять ласуни. Однак, особливо приємно, коли час на його приготування скоротився до мінімуму.
Так, торт без випічки найбільше люблять готувати домогосподині, пише pysznosci.
Так, такий торт зникає за кілька хвилин і на тарілках залишаються лише крихти.
Для приготування торту "Снікерс" без випікання знадобиться 20 хвилин.
Інгредієнти:
- 650 мілілітрів молока;
- 2 упаковки ванільного пудингу;
- 1/2 склянки цукрової пудри;
- 100 грамів вершкового масла;
- 250 грамів згущеного молока;
- 80 грам арахісу;
- 440 грамів печива, змоченого в молоці;
- 100 грамів шоколаду;
- 5 столових ложок вершків 30%.
Спосіб приготування:
Для початку налийте молоко в каструлю і розчиніть в ньому 2 пакети ванільного пудингу. Потім додайте цукрову пудру і масло. Перемішуйте, поки маса не стане однорідною, без грудочок.
Як приготувати торт "Снікерс" без випікання (pysznosci)
Також можна використовувати крем-пудинг. Зазначається, що готові суміші для пудингу містять цукор, тому в нашому рецепті цукрову пудру додавайте поступово і стежте, щоб маса не була для вас надто солодкою.
А от для другої кремової маси з’єднайте у мисці масу згущеного молока й арахіс.
Як приготувати торт "Снікерс" без випікання (pysznosci)
Далі застеліть деко або іншу форму папером для випікання. На дно викладіть змочене в молоці печиво так, щоб воно повністю покривало дно. Важливо не змочувати печиво в молоці занадто довго, щоб воно не розсипалося в руках.
Покладіть частину пудингу на печиво, а потім згущене молоко з арахісом. Потім покладіть ще один шар просоченого печива і повторюйте порядок, поки маса не закінчиться. Завершальним шаром має бути печиво.
Як приготувати торт "Снікерс" без випікання (pysznosci)
100 грамів чорного шоколаду (одну плитку) розтопіть на водяній бані й залийте ним останній шар печива.
Готовий торт поставте в холодильник і залишити на 4 години.
Як приготувати торт "Снікерс" без випікання (pysznosci)
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