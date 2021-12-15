Чем можно заменить хлеб на новогоднем застолье: интересная идея, которая понравится всем
Без хлеба не обходит ни один прием пищи. В частности, хлеб обычно режут небольшими ломтиками и подают на стол в специальных корзинах. Однако, для праздничного стола есть лучший вариант.
Интересным секретом приготовления поделилась фудблогер Анастасия Солопий в Instagram.
Так, для праздничного стола можно приготовить булочки и подать их в форме елки.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- теплая вода - 180 мл;
- мука - 400-420 г;
- свежие дрожжи - 15 г;
- сахар - 20 г;
- соль - 5 г;
- яйца - 2 шт;
- мягкое сливочное масло - 25 г;
- моцарелла - 180-200;
- орегано.
Способ приготовления:
Для начала в теплой воде нужно растворить сахар и добавить дрожжи. Затем накройте полотенцем и оставьте на 5-10 минут.
Добавить в опару соль, 1 яйцо и мягкое масло. Также просейте муку и замесите тесто, накройте полотенцем и оставить в теплом месте на 60-90 минут.
Далее нарежьте моцареллу кубиками так, чтобы получилось примерно 20 кубиков. От теста отщипните кусочек среднего размера и положите в середину кубика сыр и сформуйте булочку.
Рецепт булочек в форме елочек (instagram.com/solopiika)
Елку нужно выложить из булочек, но между ними оставьте немного свободного пространства. Накройте готовую елку полотенцем и оставьте еще на 20 минут.
Духовку стоит разогреть до 180 градусов. Взбейте яйцо и смажьте им елку и посыпьте орегано. Выпекайте в течение 25 минут.
Украсить елку можно розмарином и гранатом.
Рецепт булочек в форме елочек (instagram.com/solopiika)
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