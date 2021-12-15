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Чем можно заменить хлеб на новогоднем застолье: интересная идея, которая понравится всем

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Среда 15 декабря 2021 19:25
Чем можно заменить хлеб на новогоднем застолье: интересная идея, которая понравится всем Рецепт булочек в форме елок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Без хлеба не обходит ни один прием пищи. В частности, хлеб обычно режут небольшими ломтиками и подают на стол в специальных корзинах. Однако, для праздничного стола есть лучший вариант.

Интересным секретом приготовления поделилась фудблогер Анастасия Солопий в Instagram.

Так, для праздничного стола можно приготовить булочки и подать их в форме елки.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • теплая вода - 180 мл;
  • мука - 400-420 г;
  • свежие дрожжи - 15 г;
  • сахар - 20 г;
  • соль - 5 г;
  • яйца - 2 шт;
  • мягкое сливочное масло - 25 г;
  • моцарелла - 180-200;
  • орегано.

Способ приготовления:

Для начала в теплой воде нужно растворить сахар и добавить дрожжи. Затем накройте полотенцем и оставьте на 5-10 минут.

Добавить в опару соль, 1 яйцо и мягкое масло. Также просейте муку и замесите тесто, накройте полотенцем и оставить в теплом месте на 60-90 минут.

Далее нарежьте моцареллу кубиками так, чтобы получилось примерно 20 кубиков. От теста отщипните кусочек среднего размера и положите в середину кубика сыр и сформуйте булочку.

Чем можно заменить хлеб на новогоднем застолье: интересная идея, которая понравится всемЧем можно заменить хлеб на новогоднем застолье: интересная идея, которая понравится всем

Рецепт булочек в форме елочек (instagram.com/solopiika)

Елку нужно выложить из булочек, но между ними оставьте немного свободного пространства. Накройте готовую елку полотенцем и оставьте еще на 20 минут.

Духовку стоит разогреть до 180 градусов. Взбейте яйцо и смажьте им елку и посыпьте орегано. Выпекайте в течение 25 минут.

Украсить елку можно розмарином и гранатом.

Чем можно заменить хлеб на новогоднем застолье: интересная идея, которая понравится всем

Рецепт булочек в форме елочек (instagram.com/solopiika)

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