Ці фрукти і овочі сприяють поліпшенню сну: вони є в кожному холодильнику
Безсоння і проблеми зі сном призводять до серйозного фізичного і психічного виснаження. Але збільшення споживання фруктів і овочів може допомогти краще спати, особливо - молодим жінкам.
Відповідне дослідження провели вчені Мічиганського університету, повідомляє Freshplaza.
Як поліпшити свій сон?
Так, люди, які споживали менше 5 фруктів і овочів в день, повідомили про високу поширеність симптомів хронічного безсоння. Причому більше третини розповіли про труднощі із засинанням або підтриманням сну, принаймні, три рази на тиждень протягом трьох місяців або довше.
Згідно з дослідженням, жінки, які змогли збільшити споживання фруктів і овочів на три або більше порції протягом трьох місяців, мали більше шансів поліпшити симптоми безсоння.
Крім того, серед фруктів і овочів, які сприяють сну, слід звернути увагу на:
- апельсин
- мандарин
- виноград
- банан
- ківі
- вишня
- капуста
- листя салату
- морква.
Вони легко засвоюються, а ряд корисних речовин (від вітамінів до мелатоніну) роблять сон більш комфортним.
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