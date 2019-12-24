Можна дізнатися свою долю: повір'я та важливі заборони 24 грудня

24 грудня - яке свято (Фото: pixabay.com)

Сьогодні православні вшановують преподобного Никона Сухого, а католики святкують Святвечір

Яке сьогодні свято. 24 грудня православні вшановують пам'ять преподобного Никона Сухого, ченця Печерського монастиря, який жив у XI столітті і постраждав за Віру після навали хана Боняка на Київ. У християн західного обряду в цей день Святвечір - католики сьогодні ввечері збираються на святу вечерю з 12 пісними стравами, а в храмах проводять святкову Різдвяну месу.

За давньою народною традицією, поширеною на українських землях ще в язичницькі часи, 24 грудня наші пращури вшановували Сонце і палили вогнища, відганяючи руйнівні та недобрі стихії. Цікаво, що з приходом християнства у Никонів день залишилася традиція промовляти заговори для захисту від злих духів та нечисті - вірили, що в цю дату біси і відьми особливо активні.

Никон Сухий був зі знатної і багатої родини, отримав хорошу освіту, але вирішив відмовитися від спадщини та присвятити себе Богові. У 1096 році був схоплений половцями, які дуже жорстоко поводилися із в'язнем, вважаючи, що за нього родичі дадуть величезний викуп. Никона 3 роки щоденно катували і піддавали тортурам.

Після того, як Никон заявив мучителям, що скоро повернеться в монастир, "хазяїн"-половець подумав про підготовку втечі та підрізав блаженному сухожилля ніг, а також збільшив варту. Як свідчать церковні перекази, через 3 дні Никон став невидимим і небесні сили перенесли його в Києво-Печерський монастир. Через кілька років туди прийшов колишній кривдник преподобного, і після зустрічі з ним сам хрестився та став послушником.

Мощі преподобного Никона Сухого знаходяться у Ближніх печерах.

Преподобний Никон Сухий (Фото з відкритих джерел)

Традиції та повір'я 25 грудня:

За народним повір'ями, у Никонів день лютують демони та злі духи, часто обернувшись на смертоносні хуртовинами, і святому молилися про заступництво.

За традиціями, для захисту від нечисті клали сокиру в піч вістрям догори або біля дверей вістрям до неї - щоб зло не потрапило в хату.

За прикметами, якщо в цей день розіб'ється горщик, то нечить змогла пробратися в хату. Казали, що тоді в родині почнуться сварки та біди.

Вірили, що в Никонів день можна убезпечити себе від напастей, якщо залишити тарілку або горщик з кашею в темному куті в хаті, щоб нагодувати Домовика. Після цього потрібно було обов'язково раніше лягти спати, а на ранок цей посуд закопували, а їжу залишали птахам.

Ще один спосіб захиститися від злих духів і хвороб, які ті насилають, це з'їсти кожному членові сім'ї по ложці пересоленої й переперченої каші.

Заборонялося залишати 24 грудня віники на видному місці в хаті - їх треба ховати або закривати покривалом. Така традиція виникла через те, що нечить може залетіти в гості, щоб викрасти мітлу (на них нібито біси і духи літали по небу), і заодно нашкодити людям.

Зазвичай у цей день без особливої потреби не виходили з хат - забобонні боялися, що біси під сніговим покривом і в образі хуртовини можуть схопити людину на вулиці і тримати до самої смерті, а то і зовсім забрати із собою в потойбічний світ.

Вважалося, що на Никона можна ворожити на свою долю і загадувати бажання. Для цього заносили в хату гілку яблуні, думали про заповітну мрію та про майбутнє біля неї й потім ставили у воду. Говорили, що якщо яблуня розпуститься до Різдва, то бажання збудеться, а якщо зацвіте, то незабаром станеться щаслива доленосна подія.

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