Де можна зняти гроші з картки Ощадбанку в інших банках без комісії: названі банки партнери

У Ощадбанку велика мережа своїх відділень і банкоматів, але якщо поруч немає такого банкомату, то гроші можна зняти в банкоматі будь-якого іншого банку. Правда в такому випадку вам доведеться заплатити комісію від 1,5%.

Детальніше про це і де можна зняти гроші без комісії читайте в нашому матеріалі нижче .

Знімати гроші з карт Ощадбанку без комісії можна в банкоматах Укргазбанку і Міжнародного інвестиційного банку.

При цьому необхідно звернути увагу на тип своєї банківської карти:

З пенсійних карт Ощадбанку можна знімати пенсію без комісії в будь-яких банкоматах.

З карт "Преміум", "Зарплатна", "Соціальна", "Пенсійна" і "Арсенал" в банках партнерах знімати гроші можна без комісії.

З карт "Економна" і "Стандартна" в банках партнерах буде стягуватися комісія в розмірі 0,5% +1 грн і 1,5% +5 грн відповідно.

Зняти гроші з картки Ощадбанку можна в будь-якому банкоматі іншого банку, включаючи ПриватБанк, ПУМБ, OTP або ін. Комісія за зняття в інших банкоматах складе 1,5%+5 грн. Але варто пам'ятати, що "чужі" банкомати можуть брати свою комісію за переведення в готівку коштів.