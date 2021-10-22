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Де можна зняти гроші з картки Ощадбанку в інших банках без комісії: названі банки партнери

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П'ятниця 22 жовтня 2021 06:40
Де можна зняти гроші з картки Ощадбанку в інших банках без комісії: названі банки партнери Колаж РБК-Україна: де можна зняти гроші з картки Ощадбанку в інших банках без комісії
Автор: Styler

У Ощадбанку велика мережа своїх відділень і банкоматів, але якщо поруч немає такого банкомату, то гроші можна зняти в банкоматі будь-якого іншого банку. Правда в такому випадку вам доведеться заплатити комісію від 1,5%.

Детальніше про це і де можна зняти гроші без комісії читайте в нашому матеріалі нижче.

Знімати гроші з карт Ощадбанку без комісії можна в банкоматах Укргазбанку і Міжнародного інвестиційного банку.

При цьому необхідно звернути увагу на тип своєї банківської карти:

З пенсійних карт Ощадбанку можна знімати пенсію без комісії в будь-яких банкоматах.

З карт "Преміум", "Зарплатна", "Соціальна", "Пенсійна" і "Арсенал" в банках партнерах знімати гроші можна без комісії.

З карт "Економна" і "Стандартна" в банках партнерах буде стягуватися комісія в розмірі 0,5% +1 грн і 1,5% +5 грн відповідно.

Зняти гроші з картки Ощадбанку можна в будь-якому банкоматі іншого банку, включаючи ПриватБанк, ПУМБ, OTP або ін. Комісія за зняття в інших банкоматах складе 1,5%+5 грн. Але варто пам'ятати, що "чужі" банкомати можуть брати свою комісію за переведення в готівку коштів.

Нагадаємо, ми писали, де категорично не можна зберігати гроші, інакше це призведе до бідності.

Також ми розповідали, коли не можна давати в борг, щоб не збідніти.

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Ощадбанк
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