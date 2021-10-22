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Где можно снять деньги с карты Ощадбанка в других банках без комиссии: названы банки партнеры

Новина українською →
Пятница 22 октября 2021 06:40
Где можно снять деньги с карты Ощадбанка в других банках без комиссии: названы банки партнеры Коллаж РБК-Украина: где можно снять деньги с карты Ощадбанка в других банках без комиссии
Автор: Styler

У Ощадбанка большая сеть своих отделений и банкоматов, но если рядом нет такого банкомата, то деньги можно снять в банкомате любого другого банка. Правда в таком случае вам придется заплатить комиссию от 1,5%.

Подробнее об этом и где можно снять деньги без комиссии читайте в нашем материале ниже.

Снимать деньги с карт Ощадбанка без комиссии можно в банкоматах Укргазбанка и Международного инвестиционного банка.

При этом необходим обратить внимание на тип своей банковской карты:

С пенсионных карт Ощадбанка можно снимать пенсию без комиссии в любых банкоматах.

С карт "Премиум", "Зарплатная", "Социальная", "Пенсионная" и "Арсенал" в банках партнерах снимать деньги можно без комиссии.

С карт "Экономная" и "Стандартная" в банках партнерах будет взиматься комиссия в размере 0,5% + 1 грн и 1,5% + 5 грн соответственно.

Снять деньги с карты Ощадбанка можно в любом банкомате другого банка, включая ПриватБанк, ПУМБ, OTP или др. Комиссия за снятие в других банкоматах составит 1,5%+5 грн. Но стоит помнить, что "чужие" банкоматы могут брать свою комиссию за обналичивание средств.

Напомним, мы писали, где категорически нельзя хранить деньги, иначе это приведет к бедности.

Также мы рассказывали, когда нельзя давать в долг, чтобы не обеднеть.

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