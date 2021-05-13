Як розмитнити євробляху: що робити і з чого почати (інструкція)

В Україні прийняли нові законопроєкти для розмитнення авто на європейській реєстрації за спрощеною процедурою, на що дається всього 180 днів з моменту вступу в силу закону. Експерти покроково розповіли про процедуру розмитнення авто.

Про це йдеться на сайті громадської організації " Авто Євро Сила ".

Сума розмитнення

Для початку необхідно розрахувати суму розмитнення авто. Для цього потрібно використовувати спеціальний калькулятор розмитнення.

Зняття авто з обліку

Після чого необхідно зняти з обліку авто. Для цього потрібно знайти власника транспортного засобу. Таку інформацію можна подивитися в техпаспорті. Це може бути, як фізична особа, так і юридична, також там прописана адреса власника.

За цими даними можна знайти власника транспортного засобу, сказати йому, що у вас є бажання зняти автомобіль з обліку і отримати всі необхідні документи:

1. Документ, який підтверджує, що авто знято з обліку.

2. Договір купівлі-продажу (купча) - документ, що підтверджує право власності на авто, і він обов'язковий при розмитненні авто.

Проходження сертифікації

На наступному етапі необхідно пройти сертифікацію. Щоб отримати сертифікаційну довідку повинні бути виконані наступні умови:

Авто має бути без пошкоджень. Це означає, Що скла і фари повинні бути цілими. Також повинні працювати всі лампочки.

На лобовому склі і на двох передніх бічних склах не повинно бути тонування.

В авто повинні бути всі ремені безпеки, які передбачені конструкцією машини.

А також необхідною умовою є відповідність стандарту ЄВРО 2 і наявність каталізатора і OBD роз'єм.

Договір з брокером

Наступний етап - це укладення договору з брокером.

Для цього потрібно:

1. Оплатити брокерські послуги.

2. Відправити фахівцеві всі необхідні документи.

3. Сплатити митні платежі на рахунок митниці.

4. У зазначений день і час доставити транспортний засіб на вказаний брокером митний пост для оформлення.

5. Почекати і нарешті отримати всі необхідні документи для постановки авто на облік в СЦ МВС.