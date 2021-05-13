Як розмитнити євробляху: що робити і з чого почати (інструкція)
В Україні прийняли нові законопроєкти для розмитнення авто на європейській реєстрації за спрощеною процедурою, на що дається всього 180 днів з моменту вступу в силу закону. Експерти покроково розповіли про процедуру розмитнення авто.
Про це йдеться на сайті громадської організації "Авто Євро Сила".
Сума розмитнення
Для початку необхідно розрахувати суму розмитнення авто. Для цього потрібно використовувати спеціальний калькулятор розмитнення.
Зняття авто з обліку
Після чого необхідно зняти з обліку авто. Для цього потрібно знайти власника транспортного засобу. Таку інформацію можна подивитися в техпаспорті. Це може бути, як фізична особа, так і юридична, також там прописана адреса власника.
За цими даними можна знайти власника транспортного засобу, сказати йому, що у вас є бажання зняти автомобіль з обліку і отримати всі необхідні документи:
1. Документ, який підтверджує, що авто знято з обліку.
2. Договір купівлі-продажу (купча) - документ, що підтверджує право власності на авто, і він обов'язковий при розмитненні авто.
Проходження сертифікації
На наступному етапі необхідно пройти сертифікацію. Щоб отримати сертифікаційну довідку повинні бути виконані наступні умови:
- Авто має бути без пошкоджень. Це означає, Що скла і фари повинні бути цілими. Також повинні працювати всі лампочки.
- На лобовому склі і на двох передніх бічних склах не повинно бути тонування.
- В авто повинні бути всі ремені безпеки, які передбачені конструкцією машини.
- А також необхідною умовою є відповідність стандарту ЄВРО 2 і наявність каталізатора і OBD роз'єм.
Договір з брокером
Наступний етап - це укладення договору з брокером.
Для цього потрібно:
1. Оплатити брокерські послуги.
2. Відправити фахівцеві всі необхідні документи.
3. Сплатити митні платежі на рахунок митниці.
4. У зазначений день і час доставити транспортний засіб на вказаний брокером митний пост для оформлення.
5. Почекати і нарешті отримати всі необхідні документи для постановки авто на облік в СЦ МВС.
Нагадаємо, експерти пояснили процедуру сертифікації авто і як не переплатити.
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